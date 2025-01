أضخم 8 انتقالات فاشلة في تاريخ كرة القدم

انتهت علاقة نيمار دا سيلفا مهاجم منتخب البرازيل مع الهلال السعودي بفسخ التعاقد بعد أقل من موسم ونصف قضاهما مصابا وكلفت خزائن النادي أكثر من 250 مليون يورو، لكنه لم يكن الوحيد.

لم تشهد مسيرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه السابق الهلال خلال 18 شهرا سوى 7 مباريات وهدف وحيد على خلفية إصابته البالغة بالركبة.

وانضم نيمار إلى قائمة من نجوم تشلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابقين الذين لم يلعبوا سوى مباريات قليلة مقابل صفقات انتقال ضخمة وأجور عالية.

1- البرازيلي نيمار

بعد صفقة انتقاله الضخمة من باريس سان جيرمان إلى الهلال، كان على اللاعب أن يتحمل كابوس الإصابة حيث غاب 18 شهرا عن الملاعب.

واكتفى البرازيلي بخوض 7 مباريات فقط برفقة "الزعيم"، حيث سجل هدفا واحدا وصنع 3 أهداف بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى.

في المجموع، كسب نيمار حوالي 156 مليون دولار. وبعد أسابيع من التكهنات، وافق الهلال مؤخرًا على إنهاء عقده.

ومن منظور مالي، يمكن القول إن انتقال نيمار إلى الهلال هو أسوأ صفقة تعاقد على الإطلاق.

2- الفرنسي بول بوغبا

عند عودته إلى يوفنتوس عام 2022، أصبح بوغبا أحد اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي.

في المجموع، شارك بوغبا في 12 مباراة فقط خلال موسميه في النادي، في وقت كان يحصل فيه على أجر أسبوعي قدره 198 ألف دولار.

انقطع موسمه الأول بسبب الإصابات وعرقل تحقيق المنشطات موسمه الثاني، وبعد أشهر من التكهنات، أنهى اليوفي عقده في فبراير/شباط 2024.

3- البلجيكي إيدن هازارد

في موسم 2018-2019، كان هازارد بلا شك أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكنه عانى من تراجع كبير في مستواه بعد انتقاله إلى مدريد.

خلال فترة الأربع سنوات التي قضاها في إسبانيا، خاض هازارد 76 مباراة مع ريال مدريد، مسجلا 7 أهداف وصانعا هدفين مقابل أجر أسبوعي قدره 621 ألف دولار.

بعد أربع سنوات تخللتها الكثير من الإصابات، اتخذ قرار الاعتزال في عام 2023 وعمره 32 عامًا فقط.

4- التشيلي أليكسيس سانشيز

على الرغم من أنه كان صاحب أعلى دخل في مانشستر يونايتد في ذلك الوقت براتب قدره 435 ألف دولار في الأسبوع، بدا سانشيز وكأنه ظل لنفسه بعد انتقاله إلى أولدترافورد.

في المجموع، شارك أساسيا في 21 مباراة فقط في الدوري مع النادي، ورغم ذلك كسب أكثر من 55 مليون دولار خلال عامين ونصف العام.

5- الهولندي دوني فان دي بيك

قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس، كان فان دي بيك واحدًا من 30 لاعبًا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

كانت أسهمه في أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما انتقل إلى أولد ترافورد، لكن لاعب خط الوسط الهولندي وجد نفسه سريعًا في موقف صعب.

بعد فشله في إزاحة أمثال بوغبا وبرونو فرنانديز وفريد ​​وسكوت ماكتوميناي من التشكيلة الأساسية، فقد فان دي بيك ثقته في نفسه وأمضى موسمه الأول على دكة البدلاء.

في المجموع، شارك لاعب خط الوسط الهولندي أساسيا في 6 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الأربع سنوات التي قضاها في يونايتد.

6- الإنجليزي جوناثان وودغيت

بعد صفقة انتقال ضخمة من نيوكاسل إلى ريال مدريد في عام 2004، اضطر وودغيت إلى الانتظار لأكثر من عام للمشاركة في أول مباراة.

بعد ظهوره الأول الكارثي حيث سجل هدفًا ضد مرماه وطُرد لاحقا، لم يشارك إلا في 13 مباراة أخرى مع النادي قبل أن يُسمَح له بالرحيل.

7- الإنجليزي داني درينكواتر

انتقل إلى تشلسي مقابل 43.5 مليون دولار في عام 2017 بعد أدائه اللافت مع ليستر سيتي.

قرر البلوز منحه عقدًا لمدة 5 سنوات بقيمة 124 ألف دولار أسبوعيا.

في النهاية، حصل لاعب خط الوسط المدافع على 32 مليون دولار كأجور أثناء وجوده في ستامفورد بريدج، رغم مشاركته في 23 مباراة فقط مع النادي.

أمضى الغالبية العظمى من وقته على سبيل الإعارة، وبعد إنهاء عقده اعتزل في سن 33 عامًا.

