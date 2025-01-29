ميسي يقرر العودة إلى برشلونة

يعتزم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي العودة إلى ناديه الأم برشلونة بعد انتهاء عقده الحالي مع الفريق الأميركي.

ووصل ميسي إلى إنتر ميامي في صيف عام 2023 بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووقّع معه عقدا يمتد لعامين ونصف.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي نهاية العام الجاري، لذا ازدادت التكهنات بشأن مستقبله، ففي الوقت الذي يتوقع فيه كثيرون تمديد عقده مع الفريق الأميركي أكد موقع "وورد سوكر توك" أن "البرغوث" لديه قرار وصفته بـ"التاريخي والعاطفي" في آن واحد.

New year, same story. 😏 Suarez to Messi for the first @InterMiamiCF preseason goal of 2025. pic.twitter.com/NZZi0qTtiE — Major League Soccer (@MLS) January 19, 2025

ونقل الموقع عن شخصية مقربة من عائلة ميسي -وهي إعلامية أرجنتينية تدعى يانينا لاتوري- قولها إن أفضل لاعب في العالم 8 مرات قد اتخذ قراره بالفعل بشأن وجهته التالية، وهو العودة إلى برشلونة.

وسألت لاتوري ميسي "السعيد" في ميامي عن بقائه مع الفريق بعد انتهاء عقده فأجابها "لا، سأعود إلى برشلونة، مكاني هناك".

ولم يُعرف على وجه التحديد المهمة التي يتطلع إليها ميسي في برشلونة في حال عودته، إن كانت إكمال مسيرته كلاعب أو تقلد منصب آخر في حال اعتزاله قبل ذلك.

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ويحمل هذا القرار بعدا عاطفيا عميقا بالنسبة لميسي على اعتبار أنه قضى أكثر من عقدين في النادي الكتالوني، إذ التحق بأكاديمية لاماسيا وهو بعمر 13 عاما، وتدرج فيه حتى الفريق الأول، ثم أصبح الهداف التاريخي للنادي وقاده إلى تحقيق الكثير من البطولات.

🚨 Leo Messi absolutely wants to return to Barcelona and live in the City. 🌆🇪🇸 The player is hesitant to extend his contract with Inter Miami. (Source: @relevo) pic.twitter.com/CuRB2BbsfL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 28, 2025

وارتدى ميسي قميص برشلونة في 778 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 672 هدفا، وقدّم 303 تمريرات حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

كما قاد ميسي برشلونة للتتويج بـ35 بطولة هي الدوري الإسباني (10)، كأس ملك إسبانيا (7)، كأس السوبر الإسباني (8)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، كأس العالم للأندية (3).

ويتجاوز امتداد ارتباط ميسي ببرشلونة حدود الملعب، فهو المكان الذي نشأت فيه عائلته وأسّس صداقات لمدى الحياة، ووضع اللبنة الأولى لإرثه باعتباره واحدا من أعظم اللاعبين في التاريخ.

وقال الموقع ذاته "بالنسبة لميسي فمدينة برشلونة هي أكثر من مجرد مكان مهني، بل هي ملاذه الشخصي".

يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي استمرار ميسي مع الفريق وتوقيع عقد جديد مع النادي.

وأصر ماس على أن ميسي سيبقى مع الفريق عندما ينتقل إنتر ميامي من ملعب تشيس في فورت لودرديل إلى ملعب ميامي فريدوم بارك الجديد.

وقال ماس في تصريحات أبرزتها شبكة "إي إس بي إن" الأميركية "يرتبط ميسي معنا بعقد حتى صيف العام الجاري، سأجلس معه لمناقشة المستقبل".

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وأضاف "كما قلت من قبل وسأكررها الآن، أتوقع أن ميسي سيكون معنا في افتتاح ملعبنا الجديد في عام 2026، وسيكون ذلك بعد موسم حافل بالألقاب في عام 2025″.