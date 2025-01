الإسباني كوكوريلا لاعب تشلسي يروي تفاصيل مؤثرة عن مرض طفله بالتوحد

كشف الإسباني مارك كوكوريلا -لاعب تشلسي الإنجليزي- عن معاناته وعائلته بسبب مرض أكبر أبنائه، والتحديات التي واجهت أسرته بسبب ذلك.

وأنجب كوكوريلا من زوجته كلوديا رودريغيز 3 أبناء هم ماتيو (2019) وريو (2021) وبيلا (2023)، والأول منهم مُصاب بمرض التوحد، الأمر الذي أعاق كثيرا من أنشطته اليومية.

وظهر كوكوريلا (26 عاما) في مقابلة مع قناة "La Media Inglesa" (لاميديا إنغليسا) على منصة يوتيوب، تطرّق خلالها للعديد من أسرار حياته العائلية، منها مرض ابنه ماتيو.

وقال كوكوريلا "في صغري كنت أقول دائما إنني سأكون أبا جيدا، فقد كنت أحب الأطفال كثيرا، لكن الأمر في الحقيقة صعب للغاية، فلا أحد يعلّمك كيف تصبح أبا أو أما".

وتابع "عندما كنت لاعبا في برايتون كان ماتيو صغيرا وقتها لم يخبرنا الطبيب بما يعاني منه، وبعدما علمنا بدا الأمر صعبا لكنك تتعلم الكثير من الأمور مع مرور الوقت".

وأضاف "ابني ماتيو مصاب بالتوحد، وهو لا يفهم الأشياء مثل باقي أشقائه، وهذا يفرض عليك أمورا أخرى مثل كيف تعلّمه أن يفهم الأشياء، هذا الأمر صعب جدا".

وتابع ظهير تشلسي "عانى ماتيو في المدرسة (تم تسجيله في المدارس العامة) وكان يشعر بالكثير من الغضب لأنه لم يستطع التكيّف، كان يبكي طوال الوقت".

وأوضح "كان ماتيو يقضي في المدرسة ساعتين أو 3 ولم يعجبه الأمر، تعيّن علينا الذهاب إلى هناك وإحضاره. لم يكن سهلا علينا أن نرى طفلنا في هذه الحالة ولا نتمكن من مساعدته".

