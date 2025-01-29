دوري أبطال أوروبا.. الذكاء الاصطناعي يتوقع نتائج الجولة الأخيرة والترتيب النهائي

توقع الذكاء الاصطناعي نتائج اليوم الأخير من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا والترتيب النهائي للفرق الـ36 المشاركة في البطولة القارية.

وتختتم مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، مما يفسح المجال لبدء الأدوار الإقصائية.

ومع تبقي جولة واحدة فقط على خط النهاية، لا تزال عديد من الفرق تتنافس على حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي، في حين تتطلع فرق أخرى إلى تحسين مركزها في المجموعة لضمان مواجهة أسهل في الدور التالي.

وبمجرد انتهاء الجولة النهائية، سيتقلص عدد الفرق الـ36 التي بدأت رحلتها في المسابقة الأوروبية الكبرى إلى 24 فريقًا.

ويخوض 36 فريقاً 18 مباراة في التوقيت ذاته، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز من 1 إلى 8 في نهاية مرحلة الدوري المكونة من 8 مباريات مباشرة إلى دور الـ16.

بينما تتأهل الأندية المصنفة من 9 إلى 24 إلى تصفيات مرحلة خروج المغلوب من مباراتين، وتُقصى الأندية التي احتلت المراكز من 25 إلى 36.

وجعل الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا معظم الفرق لا تعرف في أي مركز ستنهي مرحلة الدوري، مما يجعل الحماس قائماً إلى آخر جولة.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أنه باستثناء برشلونة وليفربول، اللذين تأهلا بالفعل حسابيًا إلى دور الـ16، والفرق التسع التي خرجت من البطولة، (بولونيا ولايبزيغ وجيرونا والنجم الأحمر وشتورم غراتس وسالزبورغ وسلوفان براتيسلافا ويونغ بويز)، فإن مصير بقية الفرق لديها شيء على المحك.

18 games in one night 🤯 Wednesday 🍿#UCL pic.twitter.com/OQjiMiwH2G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 27, 2025

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وبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن وضع تصور تقريبي للتصنيف النهائي بناءً على النتائج الأكثر احتمالية.

ولإجراء هذا التقريب، أخذ الذكاء الاصطناعي في الاعتبار مستوى كل فريق من الفرق الـ36 للتنبؤ بالنتيجة النهائية.

ومن المتوقع أن يحصل العديد من المشاركين على نفس النقاط، لذا فإن عوامل أخرى تحسم الترتيب النهائي لدور المجموعة.

توقعات الذكاء الاصطناعي للجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا:

أستون فيلا x سيلتيك: 2-1

برشلونة x أتالانتا: 2-1

باير ليفركوزن x سبارتا براغ: 3-0

بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا: 4-0

بوروسيا دورتموند x شاختار دونيتسك: 3-0

بريست x ريال مدريد: 1-3

دينامو زغرب x ميلان: 0-2

جيرونا x أرسنال: 0-3

إنتر ميلان x موناكو: 2-1

يوفنتوس x بنفيكا: 2-1

ليل x فينورد: 1-2

مانشستر سيتي x كلوب بروج: 3-0

آيندهوفن x ليفربول: 1-2

سالزبورغ x أتلتيكو مدريد: 0-2

سبورتنغ لشبونة x بولونيا: 2-0

شتورم غراتس x لايبزيغ: 0-2

شتوتغارت x باريس سان جيرمان: 1-2

يونغ بويز x النجم الأحمر:1-1

الترتيب النهائي

1- ليفربول: 24 نقطة (+14)

2- برشلونة: 21 نقطة (+16)

3- أرسنال: 19 نقطة (+13)

4- إنتر ميلان: 19 نقطة (+7)

5- أتلتيكو مدريد: 18 نقطة (+9)

6- ميلان: 18 نقطة (+8)

7- باير ليفركوزن: 16 نقطة (+11)

8- أستون فيلا: 16 نقطة (+6)

9- بوروسيا دورتموند: 15 نقطة (+11)

10- ريال مدريد: 15 نقطة (+7)

11- فينورد: 16 نقطة (+3)

12- أتالانتا: 14 نقطة (+6)

13- بايرن ميونخ: 15 نقطة (+12)

14- يوفنتوس: 15 نقطة (+4)

15- بريست: 13 نقطة (-1)

16- ليل: 13 نقطة (+1)

17- موناكو: 13 نقطة (+2)

18- سبورتنغ لشبونة: 13 نقطة (+4)

19- باريس سان جيرمان: 13 نقطة (+3)

20- سلتيك: 12 نقطة (+0)

21- مانشستر سيتي: 11 نقطة (+5)

22- كلوب بروج: 11 نقطة (-5)

23- آيندهوفن: 11 نقطة (+3)

24- دينامو زغرب: 8 نقاط (-6)

25- شتوتغارت: 10 نقاط (-2)

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26- بنفيكا: 10 نقاط (+1)

27- شاختار دونيتسك: 7 نقاط (-9)

28- لايبزيغ: 6 نقاط (-6)

29- سبارتا براغ: 3 نقاط (-15)

30- شتورم غراتس: 3 نقاط (-12)

31- سالزبورغ: 3 نقاط (-9)

32- جيرونا: 3 نقاط (-10)

33- بولونيا: 5 نقاط (-7)

34- النجم الأحمر: 4 نقاط (-12)

35- يونغ بويز: 1 نقطة (-16)

36- سلوفان براتيسلافا: 0 نقطة