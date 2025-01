برشلونة يسعى لكسر رقمه القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى استثمار أرقامه التهديفية الرائعة هذا الموسم من أجل تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد.

وحقق برشلونة أول أمس الأحد فوزا كاسحا على فالنسيا (7-1) ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده من الأهداف منذ مطلع الموسم الحالي إلى 101 هدف.

