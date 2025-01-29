لماذا سيرحل المدرب جيرارد عن الاتفاق السعودي؟

اقترب الإنجليزي ستيفن جيرارد -مدرب الاتفاق السعودي لكرة القدم- من الرحيل عن ناديه، وفقا لما أكده مصدر لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وأشار مصدر إلى أن "المسؤولين في النادي رفعوا إلى لجنة الاستدامة المسؤولة عن التعاقدات للأندية السعودية، طلب إنهاء العلاقة مع جيرارد".

وأوضح المصدر أن قرار إنهاء العلاقة مع جيرارد قد يتم اتخاذه اليوم الأربعاء أو غدا الخميس"، وذلك قبل مواجهة الشباب، الجمعة، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

ومن المرتقب أن يُعيّن الاتفاق المدرب سعد الشهري للإشراف على الفريق خلفا لقائد ليفربول السابق.

وتواصلت لجنة الاستدامة مع جيرارد (البالغ من العمر 44 عاما) واتفقت معه على إنهاء كافة الإجراءات بالتراضي.

🚨🇸🇦 Steven Gerrard, set to part ways with Al Ettifaq as the Saudi chapter is almost over. The mutual agreement is set to be completed. pic.twitter.com/AClMVo96I5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025

ويأتي القرار بسبب نتائج الفريق الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ5 انتصارات، و4 تعادلات و8 خسائر في 17 مباراة، إذ جمع 19 نقطة فقط، بفارق 5 نقاط عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط.

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وقد ودّع الفريق كأس ملك السعودية من ثمن النهائي بعد خسارته أمام الجبلين 1-3.

في المقابل، يتصدر الاتفاق مجموعته في بطولة كأس الخليج للأندية بـ12 نقطة من 4 انتصارات.

منذ تعيينه في 2023، قاد جيرارد فريقه في 55 مباراة بمختلف البطولات، وفاز بـ19 مباراة وتعادل في 16، بينما خسر 20.

وكان جيرارد المتوّج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في موسم 2004-2005، عُيّن مدربا للاتفاق قادما من أستون فيلا.

ويغادر جيرارد النادي الثالث في مسيرته التدريبية، بعد أن بدأ مع فريق الشباب بنادي ليفربول، ثم تم تعيينه مدربا لفريق رينجرز، وقاد الفريق الأسكتلندي إلى مجد الدوري الممتاز في موسم 2020-2021، وانتقل بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا.