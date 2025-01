لماذا سيرحل المدرب جيرارد عن الاتفاق السعودي؟

اقترب الإنجليزي ستيفن جيرارد -مدرب الاتفاق السعودي لكرة القدم- من الرحيل عن ناديه، وفقا لما أكده مصدر لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وأشار مصدر إلى أن "المسؤولين في النادي رفعوا إلى لجنة الاستدامة المسؤولة عن التعاقدات للأندية السعودية، طلب إنهاء العلاقة مع جيرارد".

وأوضح المصدر أن قرار إنهاء العلاقة مع جيرارد قد يتم اتخاذه اليوم الأربعاء أو غدا الخميس"، وذلك قبل مواجهة الشباب، الجمعة، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

ومن المرتقب أن يُعيّن الاتفاق المدرب سعد الشهري للإشراف على الفريق خلفا لقائد ليفربول السابق.

وتواصلت لجنة الاستدامة مع جيرارد (البالغ من العمر 44 عاما) واتفقت معه على إنهاء كافة الإجراءات بالتراضي.

🚨🇸🇦 Steven Gerrard, set to part ways with Al Ettifaq as the Saudi chapter is almost over.

The mutual agreement is set to be completed. pic.twitter.com/AClMVo96I5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025