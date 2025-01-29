بيريز يشكو التحكيم لرئيس الاتحاد الإسباني الجديد ويذكّره بقضية نيغريرا

كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان عن فحوى محادثة جمعته مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يشتكي فيها الأخير من التحكيم.

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقطع فيديو إعلاني لمقابلة مع برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير، ظهر فيها الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني، ستُبث يوم غد الخميس وهو يتحدث عن تفاصيل ذلك الحوار الذي جمعه برئيس ريال مدريد.

☕️ CAFELITO CON LOUZÁN, PRESIDENTE de la RFEF ☕️ 🔝 @jpedrerol y una entrevista que no dejará indiferente a nadie… ¡Este JUEVES a las 15:30h en Youtube, Facebook, iVoox y Spotify! pic.twitter.com/lp5BgGOkos — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2025

وقال لوزان "فلورنتينو بيريز قال لي إن فريقه تضرر كثيرا من الحكام حيث فقد الكثير من الألقاب بسببهم، وعليه طلب مني حل هذه المسألة".

وتابع لوزان "علاقتي مع فلورنتينو بيريز قبل اليوم (قبل أن يصبح رئيسا للاتحاد الإسباني) جيدة للغاية، ما يحدث الآن هو أن رئيس ريال مدريد يعبّر بوضوح عن شعوره بالضرر من التحكيم وهذا أصبح معروفا للجميع".

‼️ LOUZÁN, presidente de la RFEF, a @jpedrerol: 😯 "FLORENTINO me dijo: 'los ÁRBITROS nos están PERJUDICANDO, tenéis que RESOLVERLO". 😯 "Decía que el Madrid ha perdido títulos por ellos". ☕️ Entrevista en 'El Cafelito' el jueves a las 15:30h en Youtube, FB, iVoox y Spotify. pic.twitter.com/EnfvvtI3qy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2025

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وأتم، "قلت له دعنا نرى، لقد أصبحت للتو رئيسا للاتحاد الإسباني، سأعيد ضبط الأمور وسنحاول التعامل بطريقة جيدة مع الأمر".

ووجّه مقدّم البرنامج سؤالا للوزان حول ما إذا كان بيريز يصر على موضوع الحكام فأجاب الرئيس "نعم، بالطبع، إنه يصر على ذلك كثيرا.. لقد أخبرني ذات يوم بأنه سيجلب حكاما إنجليزا".

❗️ Rafael Louzán: "Florentino me dijo que los árbitros les perjudicaban y que habían perdido títulos por ello" 🔗 https://t.co/34eBjftk0D pic.twitter.com/jCY6wKKVQR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 29, 2025

وفي الوقت نفسه، طالب بيريز لوزان بحل قضية أزمة نيغريرا الشهيرة المتعلقة باتهامات بتلقي النائب الأسبق لرئيس لجنة الحكام ماريا إنريكيز رشوة من برشلونة.

وتابع رئيس الاتحاد الإسباني "بيريز يذكرني من وقت لآخر بقضية نيغريرا، وأنا أرد عليه بأن الأمر في يد القضاء، ماذا بإمكاني أن أفعل؟".

كما سُئل لوزان عن سبب جلوس خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على طاولة واحدة مع بيريز فأجاب "أرى أن الأمر سيكون معقدا جدا، هناك تحديات صعبة في الحياة لكن هذا أكثرها صعوبة".

يُذكر أن لوزان فاز بمنصب رئيس الاتحاد الإسباني في الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.