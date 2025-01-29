منتخب مصر لكرة اليد وقصة تكرار الإقصاء بسيناريوهات قاتلة

لطالما كان المنتخب المصري لكرة اليد مصدر فخر لكل العرب، لما يقدمه من إنجازات متتالية، فهو الفريق العربي الوحيد الذي يستطيع مقارعة كبار العالم في هذه اللعبة، أما بالنسبة لبطولة أفريقيا فلم يجد في السنوات الثلاث الأخيرة صعوبة تُذكر في حسمها لصالحه.

أجيال متلاحقة مرت على كرة اليد المصرية، بداية من جيل التسعينيات الذهبي وانتهاء بالفريق الحالي الذي لولا عدم التوفيق في بطولات العالم والأولمبياد لكان له شأن آخر.

ويتشكّل منتخب مصر لكرة اليد حاليا من أبطال للعالم في الناشئين وآخرين حصلوا على المركز الثالث في بطولة العالم للشباب، كما يتواجد في صفوفه العديد من النجوم المحترفين في أندية أوروبية كبيرة.

في السطور التالية نرصد بعض المحطات التي أدار فيها الحظ ظهره لمنتخب مصر لكرة اليد، وأخفق فيها بسيناريوهات قاتلة:

مصر أمام فرنسا.. دور الثمانية في بطولة العالم 2025

في مباراة فرنسا الأخيرة 3 أجزاء من الثانية كانت كفيلة بإقصاء المنتخب المصري بعدما قدم بطولة كبيرة، استطاع خلالها هزيمة المنتخب الكرواتي صاحب الأرض والجمهور، رغم الغيابات الكبيرة التي ضربته قبل البطولة.

منتخب مصر فقد في تلك المباراة أحد أفضل صانعي الألعاب في العالم نجم فيسبريم المجري يحيى الدرع، إضافة لواحد من أهم اللاعبين الواعدين حسن قداح، مع إصابة وغياب نجم نيم الفرنسي مهاب سعيد.

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مصر أمام الدنمارك.. دور الثمانية في بطولة العالم 2021

الجميع يتذكر المواجهة الملحمية لمصر أمام بطل العالم المنتخب الدنماركي في بطولة العالم 2021 والتي يصفها العديد من النقاد بأنها أقوى مباراة في تاريخ بطولات العالم لكرة اليد.

حينها هُزم المصريين بضربات الجزاء بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 35-35، وكان الفراعنة قاب قوسين أو أدنى من إقصاء أبطال العالم، لولا الحظ العاثر الذي صادفهم في آخر ثواني اللقاء.

مصر أمام إسبانيا.. مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد طوكيو 2020

وقتها كانت الآمال كبيرة في تحقيق المنتخب المصري أول ميدالية للعرب في إحدى الألعاب الجماعية، وكانت المباراة محتدمة أمام الماتادور الإسباني، الذي استطاع حسمها في آخر الدقائق بنتيجة 33 مقابل 31 للمنتخب المصري، ليخسر ممثل العرب الميدالية البرونزية.