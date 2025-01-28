مليار يورو لفينيسيوس وصفقة سعودية قياسية

ذكر تقرير إسباني أن السعودية تستعد لحملة ضخمة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل وأبرزها التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة (آس) الرياضية الإسبانية أن قيمة الصفقة تبلغ مليار يورو لفينيسيوس على 5 سنوات بواقع 200 مليون يورو في الموسم الواحد، إضافة إلى نحو 300 مليون يورو (وهو رقم قياسي في الانتقالات) لإقناع ريال مدريد بالاستغناء عنه، إذ يتوقع أن يتمسك النادي الملكي بالشرط الجزائي لفسخ العقد إلا إذا طلب النجم البرازيلي الرحيل حسب الصحيفة.

وألمح الرئيس التنفيذي للدوري السعودي عمر مغربل، خلال لقاء صحفي العام الماضي إلى إمكانية أن تستهدف السعودية في المستقبل ضم فينيسيوس دون أن يذكره بشكل مباشر.

الهلال وجهة فينيسيوس المحتملة

ليس من الواضح بعد أي الأندية سيكون وجهة فينيسيوس (24 عاما)، حيث لا تزال العملية في مرحلتها الأولى، أي في مرحلة إعداد العرض من الجانب السعودي. لكن أحد الأندية المرشحة هو الهلال، أحد الناديين الكبيرين في العاصمة (الآخر هو النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو).

رغم أن هناك خيارات أخرى، فقد حاولت السعودية التفاوض مع فينيسيوس في الصيف الماضي، وكان النادي المعني حينها هو الأهلي السعودي في جدة. واعترف أحد مسؤولي النادي بذلك في مقابلة صحفية. وفي تلك الفترة، رفض ريال مدريد التفاوض، رغم أن اللاعب لم يرفض الاستماع إلى تفاصيل العرض.

موقف ريال مدريد

وقالت (آس) إن ريال مدريد يخطط للتفاوض مع اللاعب لتمديد عقده الذي ينتهي في 2027 مع زيادة في راتبه بعد جائزة الأفضل "ذا بيست" التي فاز بها الشهر الماضي.

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لكن ريال مدريد أيضًا لن يغلق الباب أمام اللاعب إذا طلب الرحيل لتحسين راتبه؛ فقد فتح الباب من قبل أمام هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمه في مواقف مشابهة.

وأكدت الصحيفة أنه إذا طلب فينيسيوس من ريال مدريد الاستماع إلى عرض السعودية، سيجلس النادي على طاولة المفاوضات لمحاولة الحصول على أفضل صفقة ممكنة. وكل شيء سيحسم في الصيف المقبل الذي يبدو أنه سيحفل بالانتقالات القياسية.