قطر تستضيف نهائي بطولة العالم للثلاثي بالسنوات الخمس المقبلة

قال منظمون، اليوم الثلاثاء، إن نهائي بطولة العالم للثلاثي (تي 100) سيقام في قطر على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وانطلقت العام الماضي سلسلة السباقات الجديدة للثلاثي لمسافات أطول، (كيلومتران سباحة و80 كيلومترا للدراجات و18 كيلومترا للعدو) وتمنح جوائز مالية أكثر من 7 ملايين دولار، بواسطة منظمة الثلاثي للمحترفين والاتحاد الدولي للثلاثي.

وحصدت الأميركية تيلور نيب (26 عاما) والبلجيكي مارتن فان ريل (32 عاما) لقبي السيدات والرجال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أقيم النهائي في دبي.

وسيقام نهائي 2025 في الدوحة في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستقام منافسات السباحة في الخليج بينما تقام منافسات الدراجات والعدو حول مدينتي الدوحة ولوسيل.