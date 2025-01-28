نيمار "أسوأ صفقة بتاريخ الدوري السعودي".. هدف كلف الهلال 250 مليون يورو

من تقديم صاخب بالألعاب النارية وقنابل الدخان إلى تنديد الجمهور بـ"أسوأ صفقة في تاريخ الدوري السعودي لكرة القدم" لم تشهد مسيرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه السابق الهلال خلال 18 شهرا سوى 7 مباريات وهدف وحيد على خلفية إصابته البالغة بالركبة، لكن بتكلفة مرتفعة بلغت أكثر من 250 مليون يورو.

وانضم نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل إلى صفوف الهلال في أغسطس/آب 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وراتب سنوي بالمبلغ عينه.

لكن أغلى لاعب في العالم حين انتقل في 2017 من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قضى فترة محبطة للغاية برفقة الهلال، فقد اكتفى بخوض 7 مباريات فقط برفقة "الزعيم"، حيث سجل هدفا واحدا وصنع 3 أهداف بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلافا للتوقعات الجامحة بالفوز بكل شيء وقت تقديم "التاريخي" نيمار في ملعب الملك فهد بالرياض بلافتات ضخمة تحمل صورته أعرب العديد من جماهير الهلال اليوم الثلاثاء عن رضاهم عن رحيله.

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وأعلن الهلال في بيان مقتضب على منصة "إكس" ليل الاثنين الثلاثاء عن "إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط (نيمار) بالنادي بالتراضي".

كما أصدر نيمار بيانا شكر فيه الهلال وجماهيره، وتابع "بذلت قصارى جهدي للعب، وكنت أتمنى أن نستمتع بأوقات أفضل على أرض الملعب معا، إلى السعودية، شكرا لك لمنحي وعائلتي منزلا جديدا وتجارب جديدة، أعرف الآن السعودية الحقيقية ولدي أصدقاء مدى الحياة، شعرت دائما بحبكم وشغفكم باللعبة، سأتابع رحلتكم المقبلة كنادٍ وبلد نحو 2034، سيكون مستقبلكم مذهلا".

وكتب أحد المستخدمين "أفشل صفقة بالتاريخ".

تنازل عن مستحقاته

وكان مصدر في الهلال أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن "التفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين"، ولكن تقارير إعلامية إسبانية أكدت أن نيمار تنازل عن مستحقاته المالية البالغة 65 مليون دولار مقابل إنهاء عقده وعودته إلى البرازيل للعب مع فريق بداياته سانتوس.

وتساءل الناقد الرياضي المعروف محمد البكيري على منصة إكس "كم تكلفة إنهاء هذه الصفقة المليارية بالتراضي بين الهلال ونيمار؟".

ويقدّر أن الصفقة كلفت الهلال 250 مليون يورو هي قيمة شراء عقد من النادي الفرنسي و100 مليون لعامه الأول ونحو 50 مليونا لعامه الثاني، بحسب مصدر مقرب من النادي.

وجاء انضمام نيمار إلى "الزعيم" في إطار صفقات ضخمة للأندية السعودية، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة الحكومي تضمنت أيضا البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.

وبعد إصابته اكتفى نيمار بـ"مشاهدة" فريقه ومواساة رفاقه من الملعب أو من خلال منشوراته على منصة إنستغرام حيث يتابعه 227 مليون شخص.

ومع غيابه الطويل عن المستطيل الأخضر تمحور وجود نيمار (32 عاما) في السعودية في صالة الألعاب الرياضية وعلى شواطئ المنتجعات السياحية الجديدة في المملكة أو مرتديا الثوب السعودي الأبيض ملوحا لزملائه من المدرجات.

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"لم يقدم أي شيء"

واعتبر خالد الذياب الصحفي في صحيفة الرياضية السعودية البارزة نيمار "إحدى أسوأ الصفقات في تاريخ الدوري السعودي"، موضحا "قيمة عقد عالية جدا وراتب ضخم جدا وبالنهاية لم يقدم أي شيء".

وأضاف أنه "لاعب غير منضبط خارج الملعب، ولا يهتم بنفسه، وغير جيد بالتأهيل البدني حتى يعود سريعا".

وغاب نيمار بالفعل عن قرابة 70 مباراة مع الهلال منذ قدومه في صيف 2023.

ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في يناير/كانون الثاني 2024، في حين لم يقيده هذا العام سوى في مسابقتي أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك.

ورغم تعافيه من الإصابة الجديدة وعودته إلى التدريبات مطلع الشهر الجاري فإن مدربه البرتغالي جورجي جيزوس شكك في "جاهزيته للمباريات".

ويمهد الإعلان عن الرحيل الطريق لنيمار للانضمام إلى ناديه السابق سانتوس أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل، والذي شهد بزوغه وتألقه، على ما أفادت تقارير برازيلية.

وبالنسبة للكاتب الكروي السعودي إبراهيم الحمدان فإن "الانفصال كان الحل المثالي للطرفين".

وقال "الهلال أكبر أندية آسيا وتحت الضغط دائما للفوز بالبطولات، ووضع نيمار لا يواكب ذلك حاليا".

وأضاف "اللاعب بات بمثابة صداع، هو محسوب على الهلال لاعبا منذ 18 شهرا دون أي مردود".

وكان نيمار أعلن مطلع الشهر الجاري أنه يهدف إلى اللعب في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال لشبكة "سي إن إن" الأميركية "أعلم أن هذه ستكون آخر كأس عالم لي وفرصتي الأخيرة، وسأفعل كل ما بوسعي للعب فيها".

وتأثرت الحالة البدنية لنيمار بابتعاده عن المباريات والتدريبات، إذ ظهر في كثير من الأوقات بوزن زائد.

وبالنسبة للمحلل الحمدان "الأمر كله سوء حظ كبير، نيمار لاعب كبير ويستحق وضعا أفضل من ذلك".