رسميا.. نيمار يعود لسانتوس البرازيلي بعد 12 عاما من الرحيل

أعلن نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عودة نيمار إلى صفوف الفريق بعد 12 عاما من رحيله.

وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي أنه توصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لإنهاء عقده بالتراضي.

وفاز نيمار (32 عاما) بـ6 ألقاب مع سانتوس، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس.

وقال مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس عبر المنصات الإعلامية للفريق "حان الوقت (للعودة) يا نيمار، حان الوقت لتعود إلى أهلك، إلى بيتنا، إلى النادي الموجود في قلوبنا، مرحبا بك يا فتى فيلا (بلميرو، ملعب سانتوس)، عد لتكون سعيدا مرة أخرى بالقميص الأبيض والأسود، تنتظرك أمة سانتوس بأذرع مفتوحة".

وفي وقت سابق، ذكر الهلال ببيان نشره على منصة "إكس" أنه "يعرب عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طوال مسيرته مع الهلال".

ووجّه نيمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر إلى نادي الهلال وجماهيره قائلا "شكرا لكم على إعطائي تجارب جديدة، لدي أصدقاء مدى الحياة، شعرت دائما بحبكم وشغفكم باللعبة، وسأتابع مسيرتكم كنادٍ وبلد نحو عام 2034 (كأس العالم في السعودية)، سيكون مستقبلك مذهلا".

To everyone at Al Hilal, to the fans, Thank you !!

I gave everything to play and I wish we enjoyed better times on the pitch together ..

To Saudi, thank you for giving me and my family a new home and new experiences

I now know the real Saudi and have friends for life

I always… pic.twitter.com/NgeoUjZk1D

— Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2025