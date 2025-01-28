رياضة

رسميا.. نيمار يعود لسانتوس البرازيلي بعد 12 عاما من الرحيل

Neymar leaves Paris on his way to Riyadh after signing for Al Hilal
نيمار يعود مجددا للدوري البرازيلي (رويترز)
28/1/2025

أعلن نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عودة نيمار إلى صفوف الفريق بعد 12 عاما من رحيله.

وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي أنه توصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لإنهاء عقده بالتراضي.

وفاز نيمار (32 عاما) بـ6 ألقاب مع سانتوس، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس.

وقال مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس عبر المنصات الإعلامية للفريق "حان الوقت (للعودة) يا نيمار، حان الوقت لتعود إلى أهلك، إلى بيتنا، إلى النادي الموجود في قلوبنا، مرحبا بك يا فتى فيلا (بلميرو، ملعب سانتوس)، عد لتكون سعيدا مرة أخرى بالقميص الأبيض والأسود، تنتظرك أمة سانتوس بأذرع مفتوحة".

وفي وقت سابق، ذكر الهلال ببيان نشره على منصة "إكس" أنه "يعرب عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طوال مسيرته مع الهلال".

ووجّه نيمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر إلى نادي الهلال وجماهيره قائلا "شكرا لكم على إعطائي تجارب جديدة، لدي أصدقاء مدى الحياة، شعرت دائما بحبكم وشغفكم باللعبة، وسأتابع مسيرتكم كنادٍ وبلد نحو عام 2034 (كأس العالم في السعودية)، سيكون مستقبلك مذهلا".

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وكان نيمار قد شارك في عدد قليل من المباريات مع النادي السعودي بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس/آب 2023 مقابل 90 مليون يورو (94 مليون دولار).

وغاب نيمار عن الملاعب لأكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها أثناء لعبه مع منتخب البرازيل بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الهلال.

وكانت آخر مشاركة لنيمار مع النادي السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جيسوس يتحدث إلى نيمار في أحد تدريبات الهلال (رويترز)

 

وأشار في مقابلات عدة إلى وجود شكوك بشأن ما إذا كان المدرب جورجي جيسوس سيعتمد عليه في بقية الموسم.

وحقق نيمار شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس، وحصل من خلاله على أول استدعاء لمنتخب البرازيل، قبل احترافه في صفوف برشلونة الإسباني ثم سان جيرمان.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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