فرصة أخيرة لمانشستر سيتي لإنقاذ موسمه في دوري أبطال أوروبا

وصل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى منطقة "الحياة أو الموت" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المتوج بلقبها الموسم قبل الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل الموعد المتوقع الذي وصفه مدربه الإسباني بيب غوارديولا بـ"النهائي" ضد كلوب بروج البلجيكي الأربعاء في مانشستر بالجولة الثامنة الأخيرة.

ودحض سيتي الاقتراح القائل بأن الشكل الجديد للمسابقة الأوروبية الكبرى للأندية من شأنه أن يزيل أي خطر على الأندية الكبرى حيث يواجه غوارديولا خطر الفشل في الوصول إلى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال لأول مرة في مسيرته.

وعانى أبطال إنجلترا في المواسم الأربعة الأخيرة، من موسم عاصف سواء في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز أو على مستوى القارة.

وكان تحقيقه لفوز واحد في 13 مباراة، بينها سقوطه في المسابقة القاري العريقة أمام سبورتينغ البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي، بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، هو الحضيض في سقوط سيتي من القمة.

ليلة نارية من ليالي الأبطال مساء الأربعاء ومواجهة لا تقبل القسمة على اثنين 🔥 pic.twitter.com/BYUExT5n0w — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 27, 2025

مشاكل الدفاع

وطوى رجال غوارديولا منذ ذلك الحين تلك الصفحة في البريميرليغ، حيث فازوا بـ4 من آخر 5 مباريات وارتقوا مرة أخرى إلى المراكز الأربعة الأولى.

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ولكن المشاكل الأعمق في قلب معاناة سيتي انكشفت الأسبوع الماضي عندما قلب باريس سان جرمان تخلفه أمامه بثنائية نظيفة إلى فوز كبير 4-2.

وكانت خسارة خدمات المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري بسبب إصابة في الركبة أنهت موسمه في سبتمبر/أيلول الماضي، بمثابة ضربة مدمرة وتفاقمت بسبب سلسلة من مشاكل اللياقة البدنية في قلب الدفاع، حيث غاب البرتغالي روبن دياش والهولندي نايثن آكيه وجون ستونز عن فترات كبيرة من الموسم.

وصدم القائد السابق كايل ووكر النادي بطلب المغادرة في وقت سابق من هذا الشهر قبل الانضمام إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وكل هذا أجبر مانشستر سيتي على إنفاق مبالغ كبيرة في نافذة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الحالي.

مانشستر سيتي وكفى 🩵 pic.twitter.com/FLSqXKc1nN — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 27, 2025

ودفع أكثر من 120 مليون جنيه استرليني (150 مليون دولار) للتعاقد مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش والمدافعين الشابين البرازيلي فيتور ريس والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

لكن هذا الثلاثي لن يكون قادرا على المساعدة ضد بطل بلجيكا بروج الذي لم يخسر في 21 مباراة في جميع المسابقات، حيث لا يحق لهم اللعب في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا.

عنق الزجاجة

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ25 في جدول ترتيب يضم 36 فريقًا ويجب أن ينهي الموسم ضمن أفضل 24 فريقًا لتجنب الإقصاء.

ولكن الفوز سيضمن له التأهل كون كلوب بروج، صاحب المركز العشرين، يتفوق عليه بفارق ثلاث نقاط مع أفضلية فارق الاهداف للفريق الإنجليزي في حال تساويا بالنقاط.

ولا يزال وكلاء المراهنات يضعون مانشستر سيتي في المركز السادس بين المرشحين للفوز باللقب خلف ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الالماني.

وقد يعود أكيه ودياش إلى اللعب في الدور الفاصل الشهر المقبل، بينما سيكون مرموش الذي سجل 20 هدفا مع أينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حرا في اللعب في الدور التالي.