ليفربول يستبعد النجوم ويلعب بالشباب ضد آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

قرر آرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي استبعاد نجوم الفريق -وعلى رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والمدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد والحارس البرازيلي أليسون بيكر- من المباراة أمام آيندهوفن الهولندي غدا الأربعاء في ختام فعاليات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بهدف إراحتهم.

وضمن ليفربول التأهل المباشر للدور ثمن النهائي بدوري الأبطال بعد تحقيق 7 انتصارات متتالية، كما ضمن أحد المركزين الأول أو الثاني بمرحلة الدوري، إذ ستكون نقطة التعادل في هولندا كافية لضمان الصدارة.

ويلتقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي مع مضيفه بورنموث السبت المقبل، وتحمل هذه المباراة أولوية خاصة لسلوت بهدف الحفاظ على فارق النقاط الست التي تفصل فريقه عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

وقرر سلوت الاحتفاظ فقط بخدمات أندي روبرتسون وكودي جاكبو خلال مواجهة غد الأربعاء، مع إراحة كل من إبراهيما كوناتي وريان جرافينبيرش ودومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز، مما يفتح الباب أمام مشاركة مجموعة من النجوم الشباب بالفريق.