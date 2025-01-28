إلغاء مباراة بالدوري الإسرائيلي لكرة القدم لأسباب أمنية

ألغيت مباراة بالدوري الإسرائيلي لكرة القدم في شوطها الأول لأسباب أمنية بعد إلقاء الجماهير الألعاب النارية على اللاعبين واقتحامهم أرض الملعب.

وكان مكابي حيفا متعادلا 1-1 مع مكابي تل أبيب مساء أمس الاثنين في الشوط الأول من مباراتهما بالدوري الإسرائيلي، قبل إلقاء الجماهير الألعاب النارية على أرض الملعب، والتي كادت تصيب اللاعبين.

وأدرك مكابي تل أبيب التعادل عبر ضربة جزاء في الدقيقة الـ15 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

#حيفا الاجواء في ستاد سامي عوفر قبل اللقاء الذي سيجمع بين فريقي القمة مكابي حيفا ومكابي تل ابيب … صفحة #فرات #نصار pic.twitter.com/FChXP8EK2p — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) January 28, 2025

وذكر مكابي تل أبيب في بيان "بعد مناقشات داخل غرفة خلع الملابس بين قائد الشرطة المحلية ومندوب المباراة والحكم وممثلي الناديين قررت الشرطة إلغاء المباراة خوفا على سلامة اللاعبين والمشجعين".

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزير الرياضة ميكي زوهار طلب من الشرطة إلغاء المباراة.

ونقلت تقارير إعلامية عن زوهار قوله "من غير المنطقي إقامة مثل هذا الحدث الرياضي وسط هذا العنف المفرط".