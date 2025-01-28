لوبيز يعادل رقما قياسيا لميسي مع برشلونة

أظهر لاعب خط وسط برشلونة فيرمين لوبيز مواهبه وقدم مستويات عالية وأسهم في فوز النادي الكتالوني 7-1 على فالنسيا في الجولة الـ21 بالدوري الإسباني الأحد الماضي.

وكانت هذه المباراة بمثابة نقطة تحول بالنسبة للوبيز، الذي واجه موسمًا صعبًا بعد إصابتين متتاليتين في سبتمبر/أيلول الماضي.

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وشارك لوبيز أساسيا لأول مرة منذ 3 أسابيع، مستفيدًا على الأرجح من مرض بيدري واستبعاده من قائمة المباراة قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ونجح لوبيز في تسجيل هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال المباراة ليصبح أول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدفين في مباراة مع برشلونة بالدوري الإسباني منذ أن فعلها ليونيل ميسي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 خلال الفوز 5-1 على بلد الوليد.

وعانى لوبيز هذا الموسم من إنهاء الهجمات وفشل في تكرار الأداء الحاسم مثل العام الماضي حيث أظهر مزيجًا من الطاقة والقدرة على التهديف.

كما أدت المنافسة الشديدة على مركزه، والتي تضم مواهب مثل بيدري وغافي وداني أولمو، إلى تقليص فرصه وثباته.

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ويتماشى أسلوب لعبه تمامًا مع الفلسفة التكتيكية للمدرب هانزي فليك، والتي تتميز باللعب العمودي.

ويعتمد هذا الأسلوب على الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة وإرهاق المنافسين عبر ذلك ثم التحرك بشكل سريع في الثلث الأخير لتسجيل أهداف مباشرة ومؤثرة.