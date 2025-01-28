موعد مباراة مصر ضد فرنسا بربع نهائي كأس العالم لكرة اليد وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة مصر ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد ببطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدانمارك والنرويج، وقنوات البث المباشر.

ويحتضن -اليوم الثلاثاء- ملعب "زغرب أرينا" في كرواتيا، المواجهة المنتظرة في البطولة التي تستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

وتنطلق المباراة الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (23:00) والـ10 مساء بتوقيت القاهرة (22:00) والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش (19:00).

القنوات الناقلة للمباراة

البث الحي والمباشر سيكون على القناة التالية:

أون تايم سبورتس (تعليق خالد خيري).

وتأمل مصر في فك عقدة ربع النهائي الذي بلغته في آخر نسختين، عندما تقابل فرنسا، حاملة اللقب 6 مرات (رقم قياسي).

وفرضت مصر نفسها بين نخبة المنتخبات العالمية، إذ ضمنت الحلول بين الثمانية الأوائل للمرة الثامنة في 18 مشاركة لها في بطولة العالم.

وتعود أفضل نتيجة للـ"فراعنة" إلى نسخة 2001، عندما حلوا في المركز الرابع بعد خسارتهم أمام فرنسا المضيفة 21-24 في نصف النهائي، ثم سقوطهم في مباراة الميدالية البرونزية أمام يوغسلافيا.

وتبقى مباراة ربع النهائي في 2021 على أرضها، محطة بارزة في تاريخ كرة اليد المصرية، رغم خسارتها بركلات الترجيح أمام الدانمارك المهيمنة على اللقب العالمي في النسخ الثلاث الماضية.

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ورغم إصابة يحيى الدرع الخريف الماضي واعتزال أحمد الأحمر، نجح المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور (قاد إسبانيا إلى لقب عام 2005) بفرض أسلوب جيد بقيادة يحيى عمر الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة اليد -اليوم الثلاثاء- أن القائمة ستشهد عودة الثنائي أحمد هشام دودو وأحمد عادل بعد تعافيهما من الاصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

وأشار البيان أيضا إلى أن باستور استبعد الثنائي محمد طارق وبلال مسعود من القائمة لأسباب فنية .

وأضاف أن القائمة ضمت كلا من كريم هنداوي ومحمد علي في حراسة المرمي ومعهما أحمد هشام سيسا وعلي زين وعبد الرحمن فيصل وأحمد هشام دودو وأحمد خيري وسيف الدرع وسيف هاني ويحيي خالد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

وفيما عجزت تونس والجزائر وقطر والكويت والبحرين عن فرض نفسها في الدور الأول، تصدرت مصر مجموعتها بـ3 انتصارات أبرزها على كرواتيا المضيفة 28-24، بعد تخطيها الأرجنتين 39-25 والبحرين 35-24.

وفي الدور الرئيس، خسرت أمام آيسلندا افتتاحا 24-27، قبل الفوز على سلوفينيا القوية 26-25، والرأس الأخضر 31-24.

في المقابل، فازت فرنسا بجميع مبارياتها الست (بفارق أهداف معدله 11.8) وتركت مدينة فاراجدين لتنتقل إلى العاصمة الكرواتية التي تبعد نحو 90 كيلومترا.

وتسعى إلى محو خيبة الألعاب الأولمبية عندما خرجت خالية الوفاض من ربع النهائي، بخسارتها أمام المانيا 34-35 بعد التمديد.