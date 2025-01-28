رياضة|الدوري السعودي

رونالدو يطالب النصر بالتعاقد مع زميله السابق في ريال مدريد

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 13: Cristiano Ronaldo (2ndR) of Real Madrid CF jokes with his teammatesKarim Benzema (L) and Carlos Casemiro during a training session at Valdebebas training ground ahead their Round of 16 first leg UEFA Champions League match against Paris Saint-Germain Football Club on February 13, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
كاسيميرو (يمين) في تدريبات ريال مدريد بجوار رونالدو (غيتي)
28/1/2025

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو طلب من فريقه النصر السعودي التعاقد مع زميله السابق في ريال مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الأسبوع المقبل.

ويلعب رونالدو (39 عامًا) لصالح فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين منذ مغادرته مانشستر يونايتد في ديسمبر/كانون الأول 2023.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، فإن رونالدو طلب من النصر الاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل ضم لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.

ويمتد عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد لنهاية الموسم المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حال الاتفاق بين الطرفين.

ويعرف رونالدو كاسيميرو جيدا، إذ سبق لهما أن لعبَا سويا في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، كما تزاملا لمدة قصيرة في مانشستر يونايتد بالنصف الأول من موسم 2022-2023.

ويشعر رونالدو أن التعاقد مع لاعب خط الوسط من شأنه أن يرفع من مكانة الدوري، ويمكن أن يعمل لصالح الطرفين حيث سيكون يونايتد حريصًا على التخلص من راتبه البالغ 435 ألف دولار في الأسبوع.

بدوره قام النصر مؤخرا ببيع لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا إلى نادي رين الفرنسي، وبالتالي بات لديه مساحة للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

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ويبدو أن كاسيميرو بات خارج حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، حيث لعب 14 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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