حظوظ كل فريق في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

تتابع أعين عشاق كرة القدم عبر شاشات التلفزيون غدا الأربعاء مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، والتي ستحدد هوية الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية أو مرحلة خروج المغلوب.

قبل بدء الجولة ضمن فريقان فقط التأهل المباشر لدور الـ16، وهما ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في انتظار الفرق الستة الأخرى التي ستحلق بهما.

ومن خلال نتائج مباريات ليلة الأربعاء سيتم تحديد مصير فرق عملاقة في هذه البطولة منها ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبايرن ميونخ الألماني من خلال التأهل المباشر أو الوجود في مرحلة خروج المغلوب، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي خاصة الأخير الذي يواجه خطر الإقصاء المبكر من البطولة.

وهذه احتمالات الفرق التي تملك حظوظا في إكمال مشوارها في البطولة، علما بأن 9 فرق ودّعت البطولة رسميا بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة.

الفريقان اللذان ضمنا التأهل المباشر:

ليفربول الإنجليزي 21 نقطة (فارق الأهداف +13): أول فريق ضمن تأهله المباشر إلى ثمن النهائي والوحيد الذي حقق الفوز في جميع المباريات السبع بمرحلة الدوري حتى الآن، ويحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراته الأخيرة ضد أيندهوفن الهولندي لضمان الصدارة.

أول فريق ضمن تأهله المباشر إلى ثمن النهائي والوحيد الذي حقق الفوز في جميع المباريات السبع بمرحلة الدوري حتى الآن، ويحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراته الأخيرة ضد أيندهوفن الهولندي لضمان الصدارة. برشلونة الإسباني 18 نقطة (فارق الأهداف +15): لحق برشلونة بليفربول إلى دور الـ16 بعد فوزه المثير على بنفيكا البرتغالي (5-4) بالجولة السابعة، لكن الفريق الكتالوني يطمح لانتزاع الصدارة من الريدز. ومن أجل ذلك يتعين عليه الفوز على أتالانتا الإيطالي وانتظار خسارة ليفربول أمام أيندهوفن.

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الفرق التي تنافس على التأهل المباشر وضمنت الوجود بمرحلة المغلوب:

أرسنال الإنجليزي 16 نقطة (فارق الأهداف +12): يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراته الأخيرة ضد جيرونا الإسباني لضمان التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراته الأخيرة ضد جيرونا الإسباني لضمان التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى. إنتر ميلان الإيطالي 16 نقطة (فارق الأهداف +7): من أجل بلوغ دور الـ16 بشكل مباشر يحتاج إنتر إلى الخروج بنقطة واحدة من مواجهة ضيفه موناكو الفرنسي دون معرفة نتائج بقية المباريات.

من أجل بلوغ دور الـ16 بشكل مباشر يحتاج إنتر إلى الخروج بنقطة واحدة من مواجهة ضيفه موناكو الفرنسي دون معرفة نتائج بقية المباريات. أتلتيكو مدريد الإسباني 15 نقطة (فارق الأهداف +5): يعتمد الروخي بلانكوس على نفسه من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16، وهو بحاجة إلى الفوز على سالزبورغ في المباراة الأخيرة، أما نتيجة التعادل أو الخسارة فستضعه على قائمة الانتظار لمعرفة بقية النتائج.

يعتمد الروخي بلانكوس على نفسه من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16، وهو بحاجة إلى الفوز على سالزبورغ في المباراة الأخيرة، أما نتيجة التعادل أو الخسارة فستضعه على قائمة الانتظار لمعرفة بقية النتائج. ميلان الإيطالي 15 نقطة (فارق الأهداف +4): بعدما تلقى هزيمتين في أول مباراتين بمرحلة الدوري، انتفض ميلان وحقق 5 انتصارات متتالية، وعليه فإن "الروسونيري" يعتمد على نفسه من أجل التأهل لثمن النهائي، ويحتاج إلى الفوز على دينامو زغرب الكرواتي، لأن تعادله أو هزيمته ستجعله ينتظر الآخرين.

بعدما تلقى هزيمتين في أول مباراتين بمرحلة الدوري، انتفض ميلان وحقق 5 انتصارات متتالية، وعليه فإن "الروسونيري" يعتمد على نفسه من أجل التأهل لثمن النهائي، ويحتاج إلى الفوز على دينامو زغرب الكرواتي، لأن تعادله أو هزيمته ستجعله ينتظر الآخرين. أتالانتا الإيطالي 14 نقطة (فارق الأهداف +14): مصير الفريق الإيطالي مرهون بأقدام لاعبيه، إذ يتوجب عليه الفوز على برشلونة في إسبانيا من أجل ضمان مركز بين الثمانية الأوائل، وأي نتيجة غير ذلك ستوجه أنظار أبناء المدرب جيان غاسبيريني إلى نتائج المباريات الأخرى.

مصير الفريق الإيطالي مرهون بأقدام لاعبيه، إذ يتوجب عليه الفوز على برشلونة في إسبانيا من أجل ضمان مركز بين الثمانية الأوائل، وأي نتيجة غير ذلك ستوجه أنظار أبناء المدرب جيان غاسبيريني إلى نتائج المباريات الأخرى. باير ليفركوزن الألماني 13 نقطة (فارق الأهداف +6): هو الفريق الذي يحتل المركز الثامن حاليا لكن بفارق الأهداف عن 5 فرق أخرى، لذا يواجه منافسة شرسة على هذا المقعد، ومن أجل الاحتفاظ به أو التقدم أكثر في الجدول عليه تحقيق نتيجة الفوز بنتيجة جيدة وانتظار تعثر الفرق الأعلى منه في الجدول أو تعثّر الفرق التي تليه، علما بأن الفريق الألماني سيلعب ضد سبارتا براغ التشيكي في الجولة الأخيرة.

هو الفريق الذي يحتل المركز الثامن حاليا لكن بفارق الأهداف عن 5 فرق أخرى، لذا يواجه منافسة شرسة على هذا المقعد، ومن أجل الاحتفاظ به أو التقدم أكثر في الجدول عليه تحقيق نتيجة الفوز بنتيجة جيدة وانتظار تعثر الفرق الأعلى منه في الجدول أو تعثّر الفرق التي تليه، علما بأن الفريق الألماني سيلعب ضد سبارتا براغ التشيكي في الجولة الأخيرة. أستون فيلا الإنجليزي 13 نقطة (فارق الأهداف +5): في الواقع لا يعتمد الفريق الإنجليزي على نفسه من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16، لكن لديه خيط أمل كبير لتحقيق ذلك شريطة تحقيق الفوز على سيلتيك الأسكتلندي وانتظار تعثر أي فريق يتقدم عليه في الترتيب.

في الواقع لا يعتمد الفريق الإنجليزي على نفسه من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16، لكن لديه خيط أمل كبير لتحقيق ذلك شريطة تحقيق الفوز على سيلتيك الأسكتلندي وانتظار تعثر أي فريق يتقدم عليه في الترتيب. موناكو الفرنسي 13 نقطة (فارق الأهداف +3): لا يزال لديه فرصة التأهل المباشر بثمن النهائي، لكنه لا يعتمد على نفسه، يتوجب عليه الفوز بأهداف كثيرة على إنتر وانتظار باقي النتائج.

لا يزال لديه فرصة التأهل المباشر بثمن النهائي، لكنه لا يعتمد على نفسه، يتوجب عليه الفوز بأهداف كثيرة على إنتر وانتظار باقي النتائج. فينورد الهولندي 13 نقطة (فارق الأهداف +2): فوزه الأخير على بايرن ميونخ ضمن له مكانا في مرحلة خروج المغلوب وفي الوقت نفسه لديه فرصة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وللقيام بذلك يجب أن يحقق فوزا كبيرا على ليل الفرنسي وانتظار نتائج الآخرين.

فوزه الأخير على بايرن ميونخ ضمن له مكانا في مرحلة خروج المغلوب وفي الوقت نفسه لديه فرصة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وللقيام بذلك يجب أن يحقق فوزا كبيرا على ليل الفرنسي وانتظار نتائج الآخرين. ليل الفرنسي 13 نقطة (فارق الأهداف +2): هزيمته الأخيرة أمام ليفربول قلصت احتمالات تأهله المباشر إلى ثمن النهائي لكنه ما زال يملك فرصة ضئيلة لتحقيق ذلك، غير أنه يتعين عليه الفوز على فينورد وانتظار باقي النتائج.

هزيمته الأخيرة أمام ليفربول قلصت احتمالات تأهله المباشر إلى ثمن النهائي لكنه ما زال يملك فرصة ضئيلة لتحقيق ذلك، غير أنه يتعين عليه الفوز على فينورد وانتظار باقي النتائج. بريست الفرنسي 13 نقطة (فارق الأهداف +2): كان يملك فرصة الاقتراب أكثر من التأهل المباشر لثمن النهائي لكنه خسر بالجولة السابعة أمام شاختار الأوكراني، هذه النتيجة فرضت عليه ضرورة تحقيق الفوز على حامل اللقب ريال مدريد الإسباني في الجولة الختامية وانتظار باقي النتائج الأخرى.

كان يملك فرصة الاقتراب أكثر من التأهل المباشر لثمن النهائي لكنه خسر بالجولة السابعة أمام شاختار الأوكراني، هذه النتيجة فرضت عليه ضرورة تحقيق الفوز على حامل اللقب ريال مدريد الإسباني في الجولة الختامية وانتظار باقي النتائج الأخرى. بوروسيا دورتموند الألماني 12 نقطة (فارق الأهداف +8): يتمسك الفريق الألماني بخيط رفيع من الأمل من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي، سيتحقق ذلك بالفوز على شاختار دونتسيك في المباراة الأخيرة وانتظار هدايا الآخرين.

يتمسك الفريق الألماني بخيط رفيع من الأمل من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي، سيتحقق ذلك بالفوز على شاختار دونتسيك في المباراة الأخيرة وانتظار هدايا الآخرين. بايرن ميونخ الألماني 12 نقطة (فارق الأهداف +6): خسارته الصادمة من فينورد في الجولة السابقة قللت فرص تأهله المباشر إلى دور الـ16، سيلعب بايرن على أرضه ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وهذا يرشحه لتحقيق فوز كبير قد يساعده على الوصول لثمن النهائي شريطة أن تخدمه باقي النتائج.

خسارته الصادمة من فينورد في الجولة السابقة قللت فرص تأهله المباشر إلى دور الـ16، سيلعب بايرن على أرضه ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وهذا يرشحه لتحقيق فوز كبير قد يساعده على الوصول لثمن النهائي شريطة أن تخدمه باقي النتائج. ريال مدريد الإسباني 12 نقطة (فارق الأهداف +5): فوزه الكبير على سالزبورغ في الجولة السابعة أنعش بعضا من آماله في التأهل المباشر إلى دور الـ16، حامل اللقب يتوجب عليه الفوز بفارق 4 أهداف على بريست في فرنسا وانتظار مجموعة كبيرة من هدايا الفرق الأخرى.

فوزه الكبير على سالزبورغ في الجولة السابعة أنعش بعضا من آماله في التأهل المباشر إلى دور الـ16، حامل اللقب يتوجب عليه الفوز بفارق 4 أهداف على بريست في فرنسا وانتظار مجموعة كبيرة من هدايا الفرق الأخرى. يوفنتوس الإيطالي 12 نقطة (فارق الأهداف +4): بعد تعادله السلبي مع كلوب بروج البلجيكي ضمن بوفنتوس مكانا في مرحلة خروج المغلوب، وفي الوقت نفسه يحتفظ بفرص ضئيلة من أجل حجز مركز بين الثمانية الأوائل، لضمان ذلك عليه أولا تحقيق فوز كبير على بنفيكا البرتغالي وانتظار باقي النتائج.

بعد تعادله السلبي مع كلوب بروج البلجيكي ضمن بوفنتوس مكانا في مرحلة خروج المغلوب، وفي الوقت نفسه يحتفظ بفرص ضئيلة من أجل حجز مركز بين الثمانية الأوائل، لضمان ذلك عليه أولا تحقيق فوز كبير على بنفيكا البرتغالي وانتظار باقي النتائج. سيلتيك الأسكتلندي 12 نقطة (فارق الأهداف +1): حسابيا، يملك سيلتيك فرصة التأهل إلى دور الـ16 مباشرة لكن الحسابات تعقّد مهمّته كثيرا، قبل أي شيء يتوجب عليه الفوز على أستون فيلا ثم انتظار معجزة في بقية النتائج.

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الفرق المرشحة لبلوغ مرحلة خروج المغلوب:

أيندهوفن الهولندي 11 نقطة (فارق الأهداف +3): لا يملك أي فرصة لبلوغ دور الـ16، وبالنظر إلى وجود عدد كبير من المباريات، فإن الفريق الهولندي ضمن تقريبا وجوده في مرحلة خروج المغلوب حتى لو خسر أمام ليفربول، لكن إذا خسر بنتيجة ثقيلة وغير متوقعة فسيكون تحت تهديد نتائج المباريات الأخرى.

لا يملك أي فرصة لبلوغ دور الـ16، وبالنظر إلى وجود عدد كبير من المباريات، فإن الفريق الهولندي ضمن تقريبا وجوده في مرحلة خروج المغلوب حتى لو خسر أمام ليفربول، لكن إذا خسر بنتيجة ثقيلة وغير متوقعة فسيكون تحت تهديد نتائج المباريات الأخرى. كلوب بروج البلجيكي 11 نقطة (فارق الأهداف -2): المتضرر الأكبر من الجولة الختامية على اعتبار أنه سيحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي، الفريق البلجيكي يكفيه التعادل لخوض مرحلة خروج المغلوب، أما في حال خسارته سينتظر باقي النتائج.

المتضرر الأكبر من الجولة الختامية على اعتبار أنه سيحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي، الفريق البلجيكي يكفيه التعادل لخوض مرحلة خروج المغلوب، أما في حال خسارته سينتظر باقي النتائج. بنفيكا البرتغالي 10 نقاط (فارق الأهداف +2): يحتاج الفريق البرتغالي إلى نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد يوفنتوس لضمان مكان في مرحلة خروج المغلوب، خسارته ستجعله يتسمر أمام الشاشات لمعرفة باقي النتائج.

يحتاج الفريق البرتغالي إلى نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد يوفنتوس لضمان مكان في مرحلة خروج المغلوب، خسارته ستجعله يتسمر أمام الشاشات لمعرفة باقي النتائج. باريس سان جيرمان الفرنسي 10 نقاط (فارق الأهداف +2): فوزه الأخير على مانشستر سيتي جعله يعتمد على نفسه في الجولة الأخيرة، الفريق الباريسي لديه خيارا الفوز أو التعادل لضمان الوجود في مرحلة خروج المغلوب، أما إذا خسر فسينتظر باقي النتائج.

فوزه الأخير على مانشستر سيتي جعله يعتمد على نفسه في الجولة الأخيرة، الفريق الباريسي لديه خيارا الفوز أو التعادل لضمان الوجود في مرحلة خروج المغلوب، أما إذا خسر فسينتظر باقي النتائج. سبورتينغ لشبونة البرتغالي 10 نقاط (فارق الأهداف +1): انهارت نتائج الفريق البرتغالي في الجولات الأخيرة حيث خسر 3 مباريات متتالية، لكنه لم يفقد الأمل للوجود في مرحلة خروج المغلوب، ومن أجل تحقيق ذلك يتعين عليه الفوز على بولونيا الإيطالي، أما التعادل والخسارة فسيرهن مصيره بنتائج المباريات الأخرى.

انهارت نتائج الفريق البرتغالي في الجولات الأخيرة حيث خسر 3 مباريات متتالية، لكنه لم يفقد الأمل للوجود في مرحلة خروج المغلوب، ومن أجل تحقيق ذلك يتعين عليه الفوز على بولونيا الإيطالي، أما التعادل والخسارة فسيرهن مصيره بنتائج المباريات الأخرى. شتوتغارت الألماني 10 نقاط (فارق الأهداف -1): يعتمد الفريق الألماني على نفسه من أجل البقاء في مرحلة خروج المغلوب، فوزه أو تعادله مع باريس سان جيرمان يحقق له هذه الغاية، أما إذا خسر فإنه سيدعو من أجل أن يخسر مانشستر سيتي من كلوب بروج.

يعتمد الفريق الألماني على نفسه من أجل البقاء في مرحلة خروج المغلوب، فوزه أو تعادله مع باريس سان جيرمان يحقق له هذه الغاية، أما إذا خسر فإنه سيدعو من أجل أن يخسر مانشستر سيتي من كلوب بروج. مانشستر سيتي الإنجليزي 8 نقاط (فارق الأهداف +2): نتيجة الفوز فقط لا غير تضمن لبطل نسخة 2022-2023 الوجود في مرحلة خروج المغلوب، أما إذا تعادل أو خسر أمام بروج فإن فريق غوارديولا سيودّع البطولة مبكرا.

نتيجة الفوز فقط لا غير تضمن لبطل نسخة 2022-2023 الوجود في مرحلة خروج المغلوب، أما إذا تعادل أو خسر أمام بروج فإن فريق غوارديولا سيودّع البطولة مبكرا. دينامو زغرب الكرواتي 8 نقاط (فارق الأهداف -8): لا يزال يحتفظ بفرص التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب رغم فارق الأهداف السلبي، لتحقيق ذلك يتعين عليه الفوز على ميلان وانتظار باقي النتائج.

لا يزال يحتفظ بفرص التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب رغم فارق الأهداف السلبي، لتحقيق ذلك يتعين عليه الفوز على ميلان وانتظار باقي النتائج. شاختار دونتسيك الأوكراني 7 نقاط (فارق الأهداف -6): يحتاج الفريق الأوكراني إلى معجزة من أجل الوجود في مرحلة خروج المغلوب، فهو يحتاج إلى تحقيق فوز كبير جدا على بوروسيا دورتموند وانتظار نتائج كبيرة أخرى في باقي المباريات.

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الفرق التي أُقصيت رسميا من دوري أبطال أوروبا:

الفرق التالية ودّعت دوري الأبطال من مرحلة الدوري بشكل رسمي، لكنها قد تلعب دورا هاما للغاية في تحديد هوية نظيراتها المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 أو مرحلة خروج المغلوب:

بولونيا الإيطالي.

النجم الأحمر الصربي.

جيرونا الإسباني.

سالزبورغ وشتورم غراتس من النمسا.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

سبارتا براغ التشيكي.

يونغ بويز السويسري.

لايبزيغ الألماني.

إذا تساوى أكثر من فريق في عدد النقاط بعد انتهاء دور المجموعة، تُطبّق المعايير التالية لتحديد الترتيب: