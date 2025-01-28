فليك قبل مواجهة أتلانتا: لقب الدوري الإسباني أهم من أبطال أوروبا

قال هانز فليك مدرب برشلونة إنه يضع التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم على رأس أولوياته وذلك عشية مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، إذ حسم الفريق الإسباني بالفعل تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

ويحتل برشلونة، الذي فاز حتى الآن بجميع مبارياته في البطولة باستثناء مواجهة واحدة، المركز الثاني في الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي سيحل ضيفا على أيندهوفن صاحب المركز 19 في الجولة الأخيرة.

وبغض النظر عن نتيجة مواجهة أتلانتا حامل لقب الدوري الأوروبي، فإن فريق المدرب فليك حسم تأهله إلى الدور المقبل، وبالتالي يمكنه التفكير في كيفية تعويض فارق الـ7 نقاط مع ريال مدريد متصدر الدوري المحلي.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "بالنسبة لي، الدوري الإسباني هو أهم شيء يمكننا الفوز به، ويمكننا أن نطمح إليه طوال الموسم".

وأضاف "من الواضح أن هناك مسابقات أخرى مثل كأس السوبر أو كأس ملك إسبانيا أو دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الأصعب للفوز بها لأن هناك العديد من الفرق الكبيرة تتنافس عليها".

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وتابع فليك "نريد إنهاء مرحلة الدوري في المركز الثاني لأنه سيضعنا في موقف جيد بالمراحل المقبلة من المسابقة".

ويحتل أتلانتا الإيطالي المركز السابع برصيد 14 نقطة في مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية.

وقال فليك "من الصعب دائما اللعب أمام الفرق الإيطالية لأنها تدافع بشكل رائع. يفرض أتلانتا رقابة لصيقة على لاعبي المنافس في كل أنحاء الملعب. أنت دائما تحت الضغط أثناء بناء الهجمة، وعندما يحصلون على الكرة، فإن بوسعهم القيام بالتحولات الهجومية بسرعة كبيرة".

وأضاف "يلعبون دائما من لمسة واحدة، لذلك يتعين علينا أن نكون مستعدين لذلك".

وأعلن برشلونة في وقت سابق اليوم الثلاثاء غياب مدافعه أندريس كريستنسن لـ3 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال التدريبات أمس الاثنين.