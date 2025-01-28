أموريم مدرب مانشستر يونايتد يوصد الباب كليا بوجه راشفورد

رأى البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن مدرب حراسه البالغ 63 عاما لديه فرصة أكبر في اللعب مع "الشياطين الحمر" من مهاجمه المبعد ماركوس راشفورد.

ولم يخض المهاجم الدولي أي مباراة مع يونايتد منذ 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأُبعد مرة جديدة عن التشكيلة التي فازت على فولهام بهدف نظيف -أمس الأحد- في الدوري الممتاز.

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ورغم معاناة يونايتد للوصول إلى مرمى فريق غرب لندن فإن أموريم أصر على أن مدرب الحراس مواطنه جورجي فيتال يشكل خيارا أفضل من راشفورد.

وقال المدرب القادم من سبورتينغ منتصف الموسم في محاولة لإنقاذ يونايتد من موسمه المخيب "افتقدنا اليوم للسرعة من مقاعد البدلاء لتغيير مجرى المباراة، لكني أفضّل هذا الأمر، سأدفع بفيتال بدلا من لاعب لا يقدم كل ما في وسعه يوميا، لذا لن أقوم بأي تغيير في هذا المجال".

وعن سبب استبعاد راشفورد، تابع "هو دائما السبب عينه".

وأضاف "السبب هو التمارين، ما يجب أن يفعله لاعب كرة القدم في التمارين في الحياة ويوميا، إذا لم تتغير الأمور فلن أتغير".

وتابع "الوضع مماثل لكل اللاعبين، إذا قدمت كل ما في وسعك وقمت بالأمور الصحيحة عندها نستخدم كل اللاعبين".

ورغم عض الأصابع بين النادي واللاعب فإن ابن الـ27 هنأ زملاءه على موقع إنستغرام "تهانينا على الفوز أيها الشبان".

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وعاد يونايتد بفوز صعب من ملعب "كرايفن كوتيدج" بهدف متأخر في الدقيقة الـ78 بتسديدة بعيدة من مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ارتدت من الدفاع وهبطت في قلب المرمى.

وكان أموريم قال قبل أيام إنه يجهل ما إذا كان راشفورد سيغادر "أولد ترافورد" قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم راشفورد بأندية أوروبية عدة، أبرزها ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وتشلسي.

ويقبع يونايتد في المركز الـ12 في الدوري متأخرا بفارق 24 نقطة عن ليفربول المتصدر.