نيمار يغادر الهلال رسميا ويعود إلى سانتوس البرازيلي

أنهى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عقده مع ناديه الهلال "بالتراضي" بعد فترة 18 شهرا خيمت عليها إصابته البالغة في ركبته اليسرى، حسب ما أعلنه بطل الدوري السعودي لكرة القدم الثلاثاء.

وذكر النادي في بيان مقتضب على منصة إكس: "اتفقت شركة نادي الهلال ونيمار جونيور على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط اللاعب في النادي بالتراضي".

وأعربت شركة نادي الهلال -في البيان- عن "شكرها وتقديرها لنيمار على ما قدمه طيلة فترة تمثيله الهلال، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية".

ولم يقدم النادي أي تفاصيل مالية عن إنهاء العقد.

وكان مصدر في الهلال أفاد لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي بأن "النادي لا يمانع رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين"، مشيرا إلى أنّ نيمار "يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته" دون أنّ يحدّد قيمته. وذكرت تقارير سعودية محلية أن المبلغ يتجاوز 65 مليون يورو.

ويمهد هذا الإعلان الطريق لنيمار للانضمام إلى ناديه السابق سانتوس، أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل، الذي شهد بزوغه وتألقه.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو -وهو متخصص في أخبار انتقالات اللاعبين- أن هناك اتفاقا شفهيا بين الدولي البرازيلي وسانتوس على أن تحسم الأمور رسميا الأسبوع المقبل بعد أن يخضع نيمار للفحوصات الطبية.

وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، إلى صفوف الهلال في أغسطس/أب 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.

لكنّ أغلى لاعب في العالم عام 2017، حين انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، قضى فترة محبطة للغاية رفقة الهلال.

إذ اكتفى اللاعب -الفائز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة- بلعب 7 مباريات فقط رفقة "الزعيم"، الذي سجل معه هدفا واحدا وصنع 3 أخرى، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في يناير/كانون الثاني 2024 ووضع مكانه اسم مواطنه رينان لودي، في حين لم يقيده هذا العام إلا في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته للعب رفقة الهلال في المسابقة القارية العريقة، أصيب نيمار مجددا بتمزق في العضلة الخلفية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أعلن النادي غيابه من 4 إلى 6 أسابيع.

ورغم تعافيه من الإصابة الجديدة وعودته إلى التدريبات الأسبوع الماضي، شكّك مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في "جهوزيته للمباريات".

وكان نيمار أعلن مطلع الشهر الجاري أنه يهدف إلى اللعب في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "أعلم أن هذه ستكون آخر كأس عالم لي، وفرصتي الأخيرة، وسأفعل كل ما بوسعي للعب فيها".

ومن المرجح أن تكون العودة إلى البرازيل هي الفرصة الأخيرة للاعب الذي يعد هداف بلاده التاريخي برصيد 79 هدفًا في 127 مباراة.

وفي بداية مسيرته، كان يُنظر إليه على أنه وريث بيليه. وبعد تسجيله 107 أهداف في 177 مباراة مع سانتوس، انضم إلى برشلونة عام 2013، وأصبح النجم الشاب لفريق ضم أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وحصد لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015 بفوزه على يوفنتوس الإيطالي 3-1 في المباراة النهائية في برلين.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪️⚫️🇧🇷

Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.

Back to Santos, back to Vila Belmiro.

Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025