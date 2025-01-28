ناينغولان نجم إنتر وروما السابق متهم بتهريب المخدرات

قالت النيابة العامة في بروكسل إن لاعب الوسط الدولي البلجيكي السابق رادجا ناينغولان اعتُقل، الاثنين، في إطار تحقيق يقوده قاضٍ في العاصمة بشأن تهريب الكوكايين عبر ميناء أنتويرب.

وأجرت الشرطة البلجيكية صباح اليوم حوالي 30 عملية بحث في مقاطعة أنتويرب، وكذلك في بروكسل وضواحي العاصمة، وقد ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، من بينهم شخص يدعى "ر.ن"، حسب بيان للنيابة العامة.

وأكد متحدث باسم الادعاء أن الأمر يتعلق بلاعب الوسط ناينغولان (36 عاما) الذي عاد عن اعتزاله اللعب الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن التحقيق الذي يقوده قاضي التحقيق في بروكسل "يتعلق باستيراد الكوكايين المزعوم من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، عبر ميناء أنتويرب، وإعادة توزيعه في بلجيكا".

ولم يتم تحديد عدد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم.

ووعدت النيابة العامة بتقديم "مزيد من التفاصيل عندما تنتهي الجلسات ويتمكن قاضي التحقيق من سماع المشتبه بهم".

وناينغولان، المولود في أنتويرب، هو لاعب دولي سابق خاض 30 مباراة وسجل 6 أهداف بألوان منتخب "الشياطين الحمر".

وكان اللاعب الذي دافع عن ألوان إنتر ميلان وروما الإيطاليين بدون عقد منذ الصيف الماضي، قبل أن يوقع الأسبوع الماضي مع نادي لوكيرين من الدرجة البلجيكية الثانية.

إعلان

سجل هدفا هذا الأسبوع في أول مباراة له مع فريقه الجديد في مباراة ضد لييرس انتهت بالتعادل (1-1).

بعد عودته من إيطاليا إلى بلجيكا في صيف عام 2021 للانضمام إلى رويال أنتويرب، انفصل لاعب خط الوسط الجدلي ذو الوشوم العديدة عن ناديه في أوائل 2023 بسبب سوء السلوك.

وأوقف عن اللعب قبل أشهر قليلة بعد ضبطه وهو يدخن سيجارة إلكترونية على مقاعد البدلاء، حسب وسائل إعلام بلجيكية.