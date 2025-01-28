رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

ليلة مرعبة للاعب إسباني وزوجته بعد تعرض منزلهما لسطو مسلح

Athletic Bilbao's Spanish forward #07 Alex Berenguer celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and Athletic Club Bilbao at the Balaidos stadium in Vigo, on January 19, 2025. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)
أليكس بيرينغير لاعب بيلباو تعرض منزله لسطو مسلح (الفرنسية)
28/1/2025

عاش أليكس بيرينغير لاعب أتلتيك بيلباو الإسباني وزوجته ليلةً مرعبة بعدما حاول عدد من المسلحين اقتحام منزله في إقليم الباسك.

وأكدت صحيفة "إلكو ريو" (elcorreo) الإسبانية أن ثلاثة مسحلين ملثّمين حاولوا اقتحام منزل بيرينغير الواقع في منطقة مونجيا بإقليم الباسك، لكن اللاعب انتبه لهم وتمكّن من إغلاق الباب الزجاجي قبل وصول المقتحمين إليه.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأشهر أحد المسلحين مسدسا ووجّهه إلى بيرينغير وزوجته صوفيا -عارضة أزياء-، في محاولة منه لتخويف اللاعب وإجباره على فتح الباب، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل.

وعلى الفور اتصل بيرينغير (29 عاما) بالشرطة التي وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة.

وذكرت الصحيفة أن محاولة الاقتحام هذه وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، والأهم أن اللاعب وزوجته لم يُصابا.

إعلان

ولعب بيرينغير مع أتلتيك بيلباو في الموسم الحالي 30 مباراة في جميع البطولات، هز خلالها الشباك 5 مرات وقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

بدأ بيرينغير مشواره الكروي في أكاديمية أوساسونا، ثم انتقل إلى تورينو الإيطالي قبل أن ينضم إلى أتلتيك بيلباو في خريف عام 2020 في صفقة بلغت 12 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب بيرينغير مع "أسود الباسك" 199 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 33 هدفا وقدّم 26 تمريرة حاسمة، كما فاز مع أتلتيك بيلباو بلقبين هما كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي 2023-2024 وكأس السوبر الإسباني (2021).

يُذكر أن بيرينغير كان صاحب ركلة الترجيح الحاسمة التي سجلها في شباك أوساسونا في نهائي النسخة الماضية من كأس الملك، والتي أهدت اللقب للفريق الباسكي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

إعلان