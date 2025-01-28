ليلة مرعبة للاعب إسباني وزوجته بعد تعرض منزلهما لسطو مسلح

عاش أليكس بيرينغير لاعب أتلتيك بيلباو الإسباني وزوجته ليلةً مرعبة بعدما حاول عدد من المسلحين اقتحام منزله في إقليم الباسك.

وأكدت صحيفة "إلكو ريو" (elcorreo) الإسبانية أن ثلاثة مسحلين ملثّمين حاولوا اقتحام منزل بيرينغير الواقع في منطقة مونجيا بإقليم الباسك، لكن اللاعب انتبه لهم وتمكّن من إغلاق الباب الزجاجي قبل وصول المقتحمين إليه.

💥 Informa @elcorreo_com 🚨 3 encapuchados armados asaltan el chalet de Álex Berenguer en Mungia ‼️ El jugador del Athletic logró cerrar una puerta de cristal e impedir que accedieran a la casa los delincuentes, que le apuntaron con una pistola 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/utAS2NkrHQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 28, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فرانكفورت جنى عشرات الملايين من بيع 7 لاعبين list 2 of 2 أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا end of list

وأشهر أحد المسلحين مسدسا ووجّهه إلى بيرينغير وزوجته صوفيا -عارضة أزياء-، في محاولة منه لتخويف اللاعب وإجباره على فتح الباب، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل.

وعلى الفور اتصل بيرينغير (29 عاما) بالشرطة التي وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة.

وذكرت الصحيفة أن محاولة الاقتحام هذه وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، والأهم أن اللاعب وزوجته لم يُصابا.

🚓 Álex Berenguer frena el intento de asalto a su casa 🔫 Uno de los tres encapuchados le apuntó con una pistola 👉 Cerró una puerta de cristal e impidió que los asaltantes armados, que apuntaron a él y su mujer accedieran a la casa ✍️ Por @ecorbella 👇https://t.co/uEPtgAGwMS — MARCA (@marca) January 28, 2025

إعلان

ولعب بيرينغير مع أتلتيك بيلباو في الموسم الحالي 30 مباراة في جميع البطولات، هز خلالها الشباك 5 مرات وقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

بدأ بيرينغير مشواره الكروي في أكاديمية أوساسونا، ثم انتقل إلى تورينو الإيطالي قبل أن ينضم إلى أتلتيك بيلباو في خريف عام 2020 في صفقة بلغت 12 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب بيرينغير مع "أسود الباسك" 199 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 33 هدفا وقدّم 26 تمريرة حاسمة، كما فاز مع أتلتيك بيلباو بلقبين هما كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي 2023-2024 وكأس السوبر الإسباني (2021).

يُذكر أن بيرينغير كان صاحب ركلة الترجيح الحاسمة التي سجلها في شباك أوساسونا في نهائي النسخة الماضية من كأس الملك، والتي أهدت اللقب للفريق الباسكي.