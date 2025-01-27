مقارنة بين أرقام رونالدو قبل عمر الـ30 عاما وبعده

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي إلى 920 هدفا، ويسير بثبات إلى الهدف رقم "1000" في مسيرته.

واللافت أن أرقام رونالدو بعد تخطيه الـ30 من عمره أفضل مما كانت عليه قبل الثلاثين.

وتشير الأرقام إلى أن رونالدو سجل 463 هدفا قبل سن الـ30 في حين هز الشباك 457 مرة بعدها.

ووصل رونالدو -الذي يحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ40- إلى 20 هدفا هذا الموسم بمختلف المسابقات بينها 4 أهداف في 4 مباريات منذ بداية العام الجاري.

كذلك يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بـ14 هدفا متفوقا بفارق هدفين على ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال وكريم بنزيمة قائد الاتحاد.

وسجل رونالدو 105 أهداف منذ رحيله عن مانشستر يونايتد وانضمامه إلى النصر مطلع 2023.