نيمار: هذان اللاعبان أفضل مني

لا يختلف اثنان على أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة قدم ولكن الإصابات دمرت مسيرته الكروية وحولته إلى لاعب يتردد إلى العيادات أكثر من التدريبات.

ودخلت علاقة الدولي البرازيلي السابق مع ناديه الهلال السعودي في أزمة بعد أن بدأ بالتفاوض للرحيل عن "الزعيم" قبل نهاية عقده نهاية يونيو/حزيران المقبل، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين.

وقال مصدر -طلب عدم كشف هويته- إن "النادي لا يمانع رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين"، موضحا أن "نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته" من دون أن يحدّد المصدر قيمته.

وخلال "بودكاست روماريو"، الذي يقدمه النجم البرازيلي السابق روماريو، طلب من نيمار أن يقارن بينه وبين عدد من اللاعبين ومن الأفضل منه.

وكان جواب نيمار أنه أفضل من لويس سواريز ومحمد صلاح ودي ماريا وريفالدو ومبابي وفينيسيوس جونيور.

وأشار إلى أن اللاعبين الوحيدين اللذين يتفوقان عليه هما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، للهلال في أغسطس/آب 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.

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لكنّ الفائز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، لم يلعب سوى 7 مباريات فقط رفقة "الزعيم"، الذي سجل معه هدفا واحدا وصنع 3 أخرى، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.