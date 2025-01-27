دي لا فوينتي يمدد عقده مع منتخب إسبانيا حتى 2028

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول لويس دي لا فوينتي، ليظل في منصبه حتى بطولة أوروبا 2028.

وسيواصل دي لا فوينتي مسيرته مع الاتحاد الإسباني بعد نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكذلك حتى بطولة أوروبا التي ستقام في بريطانيا وأيرلندا عام 2028.

وقاد المدرب (63 عاما) إسبانيا للفوز بكافة مبارياتها السبع في بطولة أوروبا العام الماضي، لتحصد اللقب بفوزها 2-1 على إنجلترا في النهائي.

وبدأ دي لا فوينتي مسيرته بتدريب منتخبات الشباب في الاتحاد الإسباني عام 2013، وبدأ بمنتخب تحت 19 عاما قبل أن يقود منتخب تحت 23 عاما للفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو عام 2021.

وتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول عام 2022، وقاده إلى لقب دوري الأمم الأوروبية في العام التالي.