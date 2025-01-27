سبب غريب لتغيير ليفربول لون شباك ملعب "أنفيلد"

غيّر ليفربول لون شباكه من الأحمر إلى الأبيض قبل موسم 2016-2017 بعد أن قدّم المدرب يورغن كلوب وفريقه طلبا بذلك إلى طاقم ملعب أنفيلد.

ومنذ الستينيات وحتى عام 1994 كرّم ليفربول الألوان الشهيرة لناديه بشباك حمراء حتى زعمت مجموعة من اللاعبين أنهم لم يتمكنوا من رؤية المرمى الأحمر على خلفية ملعب أنفيلد، وغُيّرت الشباك إلى اللون الأبيض.

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لكن بعد نحو عقدين من الزمن استعيد اللون الأحمر المميز بناء على أوامر المدرب بريندان رودجرز الذي أراد استعادة تقاليد النادي قبل موسم 2012-2013.

وأعطى ستيفن دون أمين متحف ليفربول لمحة عن المحادثة التي أجراها مع رودجرز في نهاية جولته الأولى بالملعب.

وقال "حصل بريندان وعائلته على لمحة أولى من ملعب أنفيلد في اليوم التالي لتنصيبه مديرا فنيا كجزء من جولة خاصة بالملعب".

وأضاف "في نهاية الجولة وقفنا على المدرج وعلق بريندان بأنه يتذكر دائما أن الشباك في أنفيلد كانت ذات لون أحمر واقترح أن نعيدها".

يورغن كلوب

وظل اللون الأحمر لمدة 4 سنوات أخرى، لكن في سبتمبر/أيلول 2016 لاحظ المشجعون أن شباك "أنفيلد" تغيّر لونها خلال مباراتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر سيتي، وأن ذلك لم يكن مصادفة.

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وطلب كلوب وفريقه من طاقم الملعب تغيير اللون الأحمر إلى الأبيض لجعله أكثر وضوحا في الرؤية للاعبين.

وقال الموقع الرسمي للنادي إنه "نظرا لأن أغلبية المشجعين خلف المرمى يرتدون اللون الأحمر، فقد شعرنا بأن الشبكة الملونة السابقة لم تكن لافتة للنظر مثل اللون الأبيض أثناء اللعب".

وكانوا يأملون أن يؤدي التغيير إلى تسجيل المزيد من الأهداف من قبل لاعبي "الريدز" ونجح ذلك، ففي الجولة الرابعة من البطولة انتفض الليفر في الظهور الأول له على ملعبه في ذلك الموسم، إذ فاز 4-1 على ليستر سيتي.

وبعد تسجيل 33 هدفا في 19 مباراة على أرضه خلال موسم 2015-2016 سجل ليفربول 45 هدفا في موسم 2016-2017 بعد أن أدى تغيير لون الشباك للأبيض إلى تحسين دقة تسديدات اللاعبين وتنفيذ ركلات الجزاء، كما حسنوا ترتيبهم في الدوري، إذ احتلوا المركز الرابع.