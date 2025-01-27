أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا

يحتل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة قائمة اللاعبين أصحاب نسبة التهديف الأعلى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعزز هالاند صدارته الأسبوع الماضي حينما سجل هدفا في المباراة التي خسرها فريقه (2-4) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لأمجد البطولات الأوروبية.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 47 سجلها في 46 مباراة مع 3 فرق مختلفة، ليكون معدّله التهديفي 1.02 هدف في المباراة الواحدة.

ويتفوق هالاند في القائمة التي أعدّها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين على البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة والأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني.

ويوجد رونالدو في المركز الرابع بعد ميسي الثالث في هذه القائمة، ويسبقهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي النجم الحالي لبرشلونة بأهدافه الـ103 في 127 مباراة بمعدّل 0.81 هدف في المباراة الواحدة.

وتاليا قائمة تضم 10 لاعبين أصحاب نسبة التهديف الأعلى في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

النرويجي إيرلينغ هالاند: سجل 47 هدفا خلال 46 مباراة مع سالزبورغ النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي بواقع 1.02 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 47 هدفا خلال 46 مباراة مع سالزبورغ النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي بواقع 1.02 هدف في المباراة الواحدة. البولندي روبرت ليفاندوفيكي: سجل 103 أهداف في 127 مباراة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين وبرشلونة الإسباني بواقع 0.81 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 103 أهداف في 127 مباراة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين وبرشلونة الإسباني بواقع 0.81 هدف في المباراة الواحدة. الأرجنتيني ليونيل ميسي: سجل 129 هدفا في 163 مباراة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بواقع 0.79 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 129 هدفا في 163 مباراة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بواقع 0.79 هدف في المباراة الواحدة. البرتغالي كريستيانو رونالدو: سجل 140 هدفا في 183 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بواقع 0.77 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 140 هدفا في 183 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بواقع 0.77 هدف في المباراة الواحدة. الهولندي رود فان نيستلروي: سجل 56 هدفا في 73 مباراة مع أيندهوفن الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بواقع 0.77 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 56 هدفا في 73 مباراة مع أيندهوفن الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بواقع 0.77 هدف في المباراة الواحدة. الإنجليزي هاري كين: سجل 34 هدفا في 49 مباراة مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بواقع 0.69 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 34 هدفا في 49 مباراة مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بواقع 0.69 هدف في المباراة الواحدة. الفرنسي كيليان مبابي: سجل 50 هدفا في 80 مباراة مع موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين وريال مدريد الإسباني بواقع 0.62 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 50 هدفا في 80 مباراة مع موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين وريال مدريد الإسباني بواقع 0.62 هدف في المباراة الواحدة. الفرنسي كريم بنزيمة: سجل 90 هدفا في 152 مباراة مع ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني بواقع 0.59 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 90 هدفا في 152 مباراة مع ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني بواقع 0.59 هدف في المباراة الواحدة. الألماني ماريو غوميز: سجل 26 هدفا في 44 مباراة مع بايرن ميونخ وشتوتغارت الألمانيين بواقع 0.59 هدف في المباراة الواحدة.

سجل 26 هدفا في 44 مباراة مع بايرن ميونخ وشتوتغارت الألمانيين بواقع 0.59 هدف في المباراة الواحدة. الإيطالي فيليبو إنزاغي: سجل 46 هدفا في 81 مباراة مع ميلان ويوفنتوس الإيطاليين بواقع 0.57 هدف في المباراة الواحدة.