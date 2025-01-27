فرانكفورت جنى عشرات الملايين من بيع 7 لاعبين

كسب آينتراخت فرانكفورت مبلغا ضخما بفضل بيع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ليثبت من جديد نجاعته في الاستثمار بجلب لاعبين بأسعار زهيدة أو حتى مجانا، ثم بيعهم بمبالغ كبيرة.

وضم فرانكفورت مرموش عام 2023 في صفقة مجانية من مواطنه فولفسبورغ، قبل أن يوافق على بيعه لمانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافات، مما يضعه ضمن أغلى الصفقات في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقبل مرموش، فعل النادي الألماني الأمر ذاته مع العديد من اللاعبين الآخرين، ولا سيما المهاجمين مثل الفرنسي راندال كولو مواني الذي جلبه مجانا أيضا قبل أن يبيعه لباريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو.

كذلك باع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لنادي ريال مدريد الإسباني مقابل 63 مليون يورو، بعد أن كان قد تعاقد معه نظير 22 مليون يورو.

وتاليا أبرز اللاعبين الذين باعهم آينتراخت فرانكفورت بأسعار كبيرة بعد تعاقده معهم بمبالغ زهيدة:

أندريه سيلفا: ضمه مقابل 3 ملايين يورو، وباعه إلى لايبزيغ مقابل 23 مليونا.

جيسبر ليندستروم: ضمه مقابل 7 ملايين يورو، وباعه إلى نابولي مقابل 30 مليونا.

ويليام باتشو: ضمه مقابل 14 مليون يورو، وباعه إلى باريس سان جيرمان مقابل 40 مليونا.

سيباستيان هالر: ضمه مقابل 12 مليون يورو، وباعه إلى وست هام مقابل 50 مليونا.

لوكا يوفيتش: ضمه مقابل 22 مليون يورو، وباعه إلى ريال مدريد مقابل 63 مليونا.

عمر مرموش: ضمه مجانا، وباعه إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو.

راندال كولو مواني: ضمه مجانا، وباعه إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو.