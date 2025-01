8 طرق سرية وراء تألق رونالدو واستمرار مسيرته

مع اقتراب عيد ميلاده الـ40 بعد أقل من شهر، من المفترض أن يقترب كريستيانو رونالدو من نهاية مسيرته الرائعة، لكن قائد النصر السعودي لا يفكر في الاعتزال.

وبدلا من الاعتزال، هناك محادثات حول تمديد عقده مع "العالمي" مقابل 209 ملايين دولار.

وبات من الواضح أن النجم البرتغالي يضع نصب عينيه المشاركة في كأس العالم مع البرتغال عام 2026، وأن هذا الهدف يغذي رغبته في الاستمرار باللعب.

ويعتزل لاعبو كرة القدم عادة في أواخر الثلاثينيات لكن "الدون" خالف القاعدة بعد أن حافظ على لياقته البدنية في مستوى عال من خلال اتباع طرق مختلفة.

نظام اللياقة البدنية

يذهب رونالدو إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة 25 إلى 30 دقيقة لممارسة تمارين القلب والأوزان 5 مرات في الأسبوع.

الدجاج

لا يتبع رونالدو روتين "الإفطار والغداء والعشاء والشاي" المعروف لدى معظم الناس. وبدلا من 3 وجبات في اليوم، يختار "صاروخ ماديرا" نظام الـ6 وجبات الأقل كمية.

ويلتزم "الدون" بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الأسماك والأفوكادو والفواكه الطازجة. أما بروتينه المفضل، فهو الدجاج نظرا لفوائده الصحية.

كما يتجنب رونالدو تناول الكحوليات ولا يشرب المشروبات السكرية.

A good way to start the day? A healthy breakfast. Herbalife Formula 1 delivers a balanced mix of protein, fiber, vitamins, and minerals. #Herbalife #HealthyBreakfast pic.twitter.com/0N3O59FWZP

الذكاء الاصطناعي

استثمر رونالدو حتى في مستقبل اللياقة البدنية من خلال شركة "بيونيك"، التي تمثل نهجا ثوريا للمكملات الغذائية، إذ تستخدم الشركة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي اختبارات الدم لإنشاء مكملات غذائية مخصصة بناء على بيانات العملاء لدعم أهداف الصحة الجسمانية للفرد.

النوم مثل طفل

لا يبالغ رونالدو عندما يقول إنه ينام مثل الطفل، إذ يتبع جدول قيلولة صارما لمدة 90 دقيقة. تُعرف هذه التقنية باسم "النوم المتعدد الأطوار" وهي مصممة لتقسيم دورة نومه الطبيعية إلى جلسات قيلولة تشبه طريقة نوم الأطفال.

المكملات الغذائية

ليس نظامه الغذائي ونظام التمارين الرياضية فقط هو المسؤول عن لياقته البدنية المذهلة. لقد كان رونالدو وجها إعلانيا لشركة "هيربالايف" لأكثر من عقد من الزمان، ويُنسب جزء من الفضل إلى علامة المكملات الغذائية الرياضية، في استمرار أدائه المتميز.

السر وراء ابتسامته

عام 2014، استخدم جهاز تمرين للوجه مصمما لشد الوجه وتعزيز الابتسامة الطبيعية من خلال رفع خطوط الفك المترهلة.

جلسات العلاج بالتبريد

عندما عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2021، قام بتركيب غرفة علاج بالتبريد بقيمة 62 ألف دولار في منزله.

وتستخدم غرف العلاج بالتبريد، النيتروجين السائل لتجميد الهواء داخل المساحة إلى حوالي -200 درجة مئوية. والهدف هو المساعدة في تقليل التورم الناتج عن الإصابة.

Recovery is an important part of building lean muscle mass. 💪🏼#Herbalife24 Rebuild Strength is what I choose with the right amount of protein and carbs. Have you tried it?#RebuildStrength #MuscleRecovery #Ad pic.twitter.com/q1TFOd30BM

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 13, 2025