قطر تكشف عن شعار كأس العالم لكرة السلة للرجال 2027

كشفت قطر، اليوم الاثنين، عن شعار بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال التي تستضيفها عام 2027، وذلك في حدث يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد القطري للسلة عبر حسابه على إكس، اليوم، "رسميا.. الكشف عن شعار بطولة كأس العالم لكرة السلة قطر2027 التي ستُنظم لأول مرة في الشرق الأوسط".

وأضاف "الشعار مستوحى من البشت القطري التقليدي، ويعكس إرث دولة قطر وثقافتنا الغنية، ورمز للوحدة والتميز".

وظهر البشت القطري في نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال 2022، حينما ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل أن يرفع كأس العالم في ملعب لوسيل بالدوحة عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

وقالت اللجنة الأولمبية القطرية عبر حسابها على إكس "انتهى الانتظار! لأول مرة في التاريخ، أكبر حدث لكرة السلة في قلب الشرق الأوسط".

انتهى الانتظار! لأول مرة في التاريخ، أكبر حدث لكرة السلة في قلب الشرق الأوسط

مستوحى من تراث قطر وروح اللعبة، يكشف شعار كأس العالم لكرة السلة – قطر 2027 عن رمزٍ للوحدة، التميز، والإرث

هذه ليست مجرد بطولة، بل احتفال بالثقافة، والصمود، وقوة الرياضة في جمع العالم معًا

هل أنتم مستعدون… pic.twitter.com/5YKPTfN5lw — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) January 27, 2025

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وأضافت اللجنة "مستوحى من تراث قطر وروح اللعبة، يكشف شعار كأس العالم لكرة السلة- قطر 2027 عن رمز للوحدة والتميز والإرث. هذه ليست مجرد بطولة بل احتفال بالثقافة والصمود وقوة الرياضة في جمع العالم معا. هل أنتم مستعدون؟ انضموا إلينا في الطريق نحو 2027".