موعد مباراة برشلونة ضد أتلانتا بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق برشلونة ضد أتلانتا في الجولة الثامنة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة برشلونة ضد أتلانتا يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، وتبدأ الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلانتا

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتها:

beIN Sports HD 4 (تعليق خليل البلوشي).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يحتل برشلونة المركز الثاني في البطولة بنظامها الجديد برصيد 18 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ3 نقاط، ويأتي أتلانتا في المرتبة السابعة بـ14 نقطة.