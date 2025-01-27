رياضة

موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

MECCA, SAUDI ARABIA - JANUARY 17: Pierre Aubameyang celebrates victory after winning the Saudi Pro League match between Al Wehda and Al Qadsiah at King Abdul Aziz Sport City on January 17, 2025 in Mecca, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 03: Salem Al-Dawsari of Al-Hilal SFC looks on, during the line up prior to the AFC Champions League Elite match between Al-Hilal and Al-Gharafa at Kingdom Arena on December 03, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) سالم الدوسري Salem Al-Dawsari وسط 29 الهلال بيير-إيميريك أوباميانغ Pierre-Emerick Aubameyang هجوم 10 القادسية
سالم الدوسري قائد الهلال (يسار) وبيير-إيميريك أوباميانغ هداف القادسية (غيتي)
27/1/2025-|آخر تحديث: 27/1/202501:51 ص (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الجولة الـ17 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (السابعة بتوقيت القاهرة).

يدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 61 انتصارا، مقابل 13 انتصارا فقط للقادسية، في حين انتهت 24 مباراة بينهما بالتعادل.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والقادسية

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

  • SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي)
  • SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الاتحاد، وله 43 نقطة، ويأتي القادسية في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

المصدر : الجزيرة

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