موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الجولة الـ17 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (السابعة بتوقيت القاهرة).

يدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 61 انتصارا، مقابل 13 انتصارا فقط للقادسية، في حين انتهت 24 مباراة بينهما بالتعادل.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والقادسية

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الاتحاد، وله 43 نقطة، ويأتي القادسية في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.