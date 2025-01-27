موعد مباراة ريال مدريد ضد بريست بدوري أبطال أوروبا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بريست الفرنسي في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري المرحلة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث المباشر.

بعد أن حقق فوزا ساحقا 5-1 على ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الماضية، يتطلع ريال مدريد للفوز وضمان التأهل إلى الدور التالي في المسابقة، بينما يسعى بريست لتحقيق التعادل على أقل تقدير لخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة الإقصائية.

وسيفتقد الفريق الملكي أمام بريست مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على إنذار ثالث خلال المباراة ضد سالزبورغ النمساوي.

وكان البرازيلي حصل على إنذارين آخرين ضد بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بريست والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب فرانسيس جنيه بلي في بريست، وتنطلق الساعة الـ11 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بينما يحتل بريست المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن مباراة ريال مدريد وبريست الفرنسي سيدرها الحكم النرويجي إسبن إسكاس، وسبق للنرويجي أن أدار مواجهة ريال مدريد ويونيون برلين الألماني في سانتياغو برنابيو (1-0)، بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.