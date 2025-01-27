مرموش يتألق وخوسانوف كارثي في أول مشاركة مع مانشستر سيتي

فاجأ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجميع بإشراكه الثنائي الجديد المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف في التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراته أمام تشلسي أول أمس السبت.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه تشلسي 3-1 ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى 41 في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد "البلوز" عند 40 نقطة.

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وشارك مرموش وخوسانوف في التشكيلة الأساسية للسيتي بعد أيام قليلة على انضمامهما للفريق، وقدّما أداء متباينا، قبل استبدالهما في الشوط الثاني.

🔃 الدقيقة 74| تبديل عمر مرموش في أولى مبارياته مع مانشستر سيتي، خروج المهاجم المصري ونزول كيفين دي بروين.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_تشيلسي pic.twitter.com/q69972m6po — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2025

وتعاقد السيتي مع المهاجم مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، بينما وصل المدافع خوسانوف نظير 40 مليون يورو من لانس الفرسي، وبات أول لاعب أوزبكي في البريميرليغ.

وقدم مرموش مستوى جيدا في ظهوره الأول، وأبدى تفاهما واضحا مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وعلى النقيض ارتكب خوسانوف أكثر من خطأ وتسبب بهدف ونال بطاقة صفراء.

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وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مخاطرة غوارديولا كادت أن تأتي بنتائج عكسية عندما ارتكب خوسانوف خطأ فادحا في الدقيقة الثالثة من مسيرته مع مانشستر سيتي ليمنح تشلسي هدف التقدم.

وأضافت "في المقابل كانت هناك مشاركة أولى مشجعة للغاية للمهاجم المصري عمر مرموش الذي لعب دورا كبيرا في مساعدة السيتي على العودة إلى المباراة"، مشيرة إلى أنه يملك الطاقة اللازمة لإضفاء حياة جديدة على الموسم المتعثر للسيتي.

وسنحت لمرموش أكثر من فرصة محققة للتسجيل كما ألغى له الحكم هدفا بداعي التسلل، قبل أن يستبدله المدرب الإسباني في الدقيقة 74 ويشرك مكانه البلجيكي كيفن دي بروين.

أما خوسانوف فلم يترك أي انطباع إيجابي في مشاركته الأولى -بحسب ذا صن- ويحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد خلال الفترة القادمة لإثبات جدارته بالدفاع عن ألوان مانشستر سيتي.

وأضافت "لحسن الحظ لم تسوء الأمور بشكل ملحوظ بعد الخطأ الذي ارتكبه المدافع الأوزبكي في الدقيقة الثانية والذي أهدى الضيوف التقدم، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة، وفي مناسبتين بدا وكأنه في خطر الحصول على بطاقة أخرى".

ونال المدافع الصلب تصفيق غوارديولا بعد ذلك بفضل تدخل مميز منع تشلسي من تسجيل هدف ثان، وقد ظل في أرض الملعب حتى الدقيقة 54 حيث شارك جون ستونز بدلا منه.