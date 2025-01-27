تغطية خاصة للجولة الحاسمة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا

انتظرونا في تغطية خاصة للمباريات الحاسمة من الجولة الثامنة والأخيرة لمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام يوم الأربعاء 29 ينار/كانون الثاني الحالي.

ويبلغ عدد مباريات المرحلة الختامية من البطولة 18 مباراة، وستلعب جميعها في توقيت واحد الساعة الـ11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت القاهرة.

وباستثناء اثنتين لن يكون لنتائجهما أي أهمية وهما شتورم غراتس ضد لايبزيغ، ويونغ بويز ضد النجم الأحمر، تحتفظ بقية المباريات بأسرارها كاملة حتى النهاية.

وبعد ضمان ليفربول الإنجليزي وبرشلونة التأهل إلى الدور ثمن النهائي ما زالت بقية الأندية أمام إمكانية التأهل المباشر إلى الدور ذاته، مقابل 9 أندية فقط تأمل إكمال المنافسة من مرحلة خروج المغلوب (الملحق).

ويتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب العام مباشرة إلى دور الستة عشر، وتتنافس الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 في الدور الفاصل، حيث يتأهل الفائزون إلى ثمن النهائي.

18 games in one night 🤯 Wednesday 🍿#UCL pic.twitter.com/OQjiMiwH2G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 27, 2025

جدول مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

وسيقوم موقع الجزيرة نت بتغطية مباشرة وشاملة لجميع مواجهات الجولة الحاسمة على النحو التالي:

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أستون فيلا x سلتيك.

برشلونة x أتلانتا.

باير ليفركوزن x سبارتا براغ.

بوروسيا دورتموند x شاختار دونيتسك.

ستاد برسيت x ريال مدريد.

بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا.

ريد بول سالزبورغ x أتلتيكو مدريد.

جيرونا x أرسنال.

إنتر ميلان x موناكو.

يوفنتوس x بنفيكا.

ليل x فينوردما.

نشستر سيتي x كلوب بروج.

آيندهوفن x ليفربول.

سبورتنغ لشبونة x بولونيا.

شتوتغارت x سان جيرمان.

الأندية المتأهلة لثمن النهائي

ليفربول الإنجليزي.

برشلونة الإسباني.

أندية مؤهلة لبلوغ دور الـ16 أو مرحلة خروج المغلوب (الملحق):

أرسنال الإنجليزي وأستون فيلا (إنجلترا).

أتلتيكو مدريد وريال مدريد (إسبانيا).

أتالانتا وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان (إيطاليا).

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن (ألمانيا).

بريست وموناكو وليل (فرنسا).

سلتيك الأسكتلندي.

فينورد الهولندي.

وأكد موقع (يويفا) أن هناك 9 أندية أُقصيت فعليا من الدور الأول بغض النظر عن نتائج مواجهات الجولة الأخيرة:

بولونيا الإيطالي.

النجم الأحمر الصربي.

جيرونا الإسباني.

سالزبورغ وشتورم غراتس من النمسا.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

سبارتا براغ التشيكي.

يونغ بويز السويسري.

لايبزيغ الألماني.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

1- ليفربول: 21 نقطة.

2- برشلونة: 18 نقطة.

3- أرسنال: 16 نقطة.

4- إنتر ميلان: 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد: 15 نقطة.

6- ميلان: 15 نقطة.

7- أتلانتا: 14 نقطة.

8- ليفركوزن: 13 نقطة.

9- أستون فيلا: 13 نقطة.

10- موناكو: 13 نقطة.

11- فينورد: 13 نقطة.

12- ليل: 13 نقطة.

13- بريست: 13 نقطة.

14- دورتموند: 12 نقطة.

15- بايرن ميونخ: 12 نقطة.

16- ريال مدريد: 12 نقطة.

17- يوفنتوس: 12 نقطة.

18- سلتيك: 12 نقطة.

19- آيندهوفن: 11 نقطة.

20- كلوب بروج: 11 نقطة.

21- بنفيكا: 10 نقاط.

22- سان جيرمان: 10 نقاط.

23- سبورتنغ لشبونة: 10 نقاط.

24- شتوتغارت: 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي: 8 نقاط.

26- دينامو زغرب: 8 نقاط.

27- شاختار: 7 نقاط.

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28- بولونيا: 5 نقاط.

29- سبارتا براغ: 4 نقاط.

30- لايبزيغ: 3 نقاط.

31- جيرونا: 3 نقاط.

32- النجم الأحمر: 3 نقاط.

33- ستورم غراتس: 3 نقاط.

34- ريد بول: 3 نقاط.

35- سلوفان براتيسلافا: من دون نقاط.

36- يونغ بويز: من دون نقاط.

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا