موعد قرعة كأس أمم أفريقيا ونظامها والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات

نستعرض موعد قرعة النسخة الـ35 لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في المغرب، والقنوات الناقلة، وتصنيف المنتخبات المشاركة ونظام القرعة والبطولة.

ومن المقرر أن يستضيف المغرب البطولة بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وتقام قرعة أمم أفريقيا غدا الاثنين 27 يناير/كانون الثاني 2025، في العاصمة المغربية الرباط، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية (السادسة بتوقيت المغرب) (السابعة بتوقيت مصر).

قنوات البث المباشر الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية:

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مراسم القرعة، وستخصص لها قناتها:

beIN Sports News

كما ينقل القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر منصاته على مواقع التواصل وCAF TV.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لقرعة أمم أفريقيا عبر موقع الجزيرة نت.

يشارك في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 24 منتخبا قُسمت إلى 4 مستويات كالتالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، نيجيريا، ساحل العاج (حاملة اللقب).

المستوى الثاني: الكاميرون، مالي، تونس، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو.

المستوى الثالث: الغابون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، بنين.

المستوى الرابع: موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، بوتسوانا.

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نظام القرعة وكأس أمم أفريقيا

سيتم في القرعة توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، تضم منتخبا من كل مستوى من الأربعة، وستحدد مباريات الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

تضم كل مجموعة 4 منتخبات تلعب مع بعضها البعض بواقع 3 مباريات لكل منتخب، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لثمن نهائي البطولة، إضافة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في الدور الأول.