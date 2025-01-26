المغرب يستضيف قرعة أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخبا في 4 مستويات

بعد يومين من الإعلان عن الشعار الرسمي للبطولة، يستقبل المغرب، غدا الإثنين، في العاصمة الرباط أفضل منتخبات القارة في قرعة النسخة الـ35 لكأس الأمم لكرة القدم المقررة على أرضه بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 ويوم 18 يناير/كانون الثاني 2026، حالما بالفوز أخيرا بلقبه الثاني.

وتتم القرعة بعد تصنيف منتخبات كأس الأمم إلى 4 مستويات كالتالي:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، نيجيريا، ساحل العاج (حاملة اللقب).

المستوى الثاني: الكاميرون، مالي، تونس، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو.

المستوى الثالث: الغابون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، بنين.

المستوى الرابع: موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، بوتسوانا.

وتوزع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لثمن النهائي إلى جانب أفضل 4 منتخبات تُنهي الدور الأول بالمركز الثالث.

بروفة المغرب لكأس العالم

قبل 5 سنوات من المشاركة في تنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال، يقدّم المغرب لنفسه بروفة كاملة من خلال استضافة 23 منتخبا في 6 مدن هي الدار البيضاء، طنجة، مراكش، الرباط، أكادير، فاس.

إعلان

وستكون غانا، المتوجة باللقب 4 مرات، هي الغائب الأكبر بعدما أنهت التصفيات بالمركز الرابع الأخير في مجموعتها، حيث خسرت أمام أنغولا والسودان.

وكان "أسود الأطلس" أول منتخب أفريقي بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي يصل نصف نهائي كأس العالم (مونديال قطر 2022) بعدما كان يتخطى الدور الأول فقط (عام 1986) ساعيا إلى تعويض خروجه المخيب من ثمن نهائي النسخة الأخيرة في ساحل العاج مطلع العام الماضي حيث كان مرشحا بقوة للمنافسة على اللقب بعد عرضه الرائع في قطر، لكنه ودّع على يد جنوب أفريقيا (0-2).

ومع مدافعه الأيمن الزئبقي أشرف حكيمي، القائد الثاني لفريق سان جرمان الفرنسي، وأبطال ملحمة قطر المعززين بالشاب الواعد إبراهيم دياس (لاعب وسط ريال مدريد) ومكانته كدولة مضيفة وأفضل منتخب بالقارة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" (المرتبة 14) سيكون المغرب كما درجت العادة في أغلب الأحيان بين المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن الأمور لا تسير لصالحه كما حدث قبل عامين.

ولم يفز المغرب، القوة القارية الكبرى، بكأس الأمم إلّا مرة واحدة، وكانت عام 1976 في إثيوبيا. وفي المرة الأولى التي نظم فيها البطولة عام 1988، توقف مشواره في الدور نصف النهائي أمام الكاميرون التي نالت اللقب لاحقا على حساب نيجيريا.

صلاح يجرب حظه مرة أخرى

حددت تصنيفات الاتحاد الدولي للعبة المنتخبات الخمسة الأخرى للمستوى الأول في القرعة التي ستجرى بالمسرح الوطني محمد الخامس بالعاصمة، لتحديد المجموعات الست التي تضم كل منها 4 منتخبات.

ومن بين هذه المنتخبات 3 فرق توجت بالألقاب الأخيرة وهي الجزائر (2019) بقيادة مدربها السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، والسنغال بقيادة مهاجم تشلسي الإنجليزي نيكولاس جاكسون ومدربها الجديد باب ثياو خليفة أليو سيسيه الذي قاد "أسود التيرانغا" إلى اللقب الأول في تاريخهم بالكأس القارية عام 2022، وساحل العاج البطلة والمدافعة عن اللقب بقيادة مهاجم برايتون الإنجليزي سيمون أدينغرا.

إعلان

ويضم المستوى الأول أيضا منتخب الفراعنة المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولة (7 مرات) لكن لاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لا يزال يلهث وراء لقبه الأول.

وعلى غرار مصر، فإن نيجيريا بقيادة مهاجم أتلانتا الإيطالي أديمولا لوكمان، أفضل لاعب في القارة والذي سجل ثلاثية فريقه بمرمى باير ليفركوزن الألماني (3-0) في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي والتي يدربها الآن الفرنسي المالي إيريك شيلي، مصنفة أيضا بالمستوى الأول.

وضم المستوى الثاني منتخبات الكاميرون الفائزة بالكأس 5 مرات، وتونس البطلة عام 2004، ومالي بقيادة المدرب السابق لغامبيا البلجيكي توم سانفييت، وجنوب أفريقيا بقيادة المدرب البلجيكي الآخر هوغو بروس الذي قادها إلى نصف النهائي قبل عامين، والكونغو الديمقراطية ومدربها الفرنسي سيباستيان ديسابر، وبوركينا فاسو.

حذاري من أنغولا والسودان

وقال سانفييت "إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في القرعة للمرة الثالثة. أنا ومدرب غينيا كابا دياوارا فقط من شاركا في آخر 3 نسخ من كأس الأمم".

وأضاف المدرب البلجيكي "ليس لديّ تفضيل لوجودنا مع منافس بالتحديد أو آخر. أنا مهتم أكثر بمعرفة الملاعب والمدن التي سنلعب فيها".

وستكون أنغولا بقيادة مدربها البرتغالي بيدرو غونسالفيس -الذي يشغل منصب الإدارة الفنية لمنتخب "بالانكاس نيغراس" منذ عام 2019 وبلغ ربع نهائي النسخة الأخيرة قبل عامين- أبرز المنافسين بالمستوى الثالث والذي يضم بنين بقيادة المدرب السابق لنيجيريا والغابون الألماني غيرنوت روهر والعائدة إلى العرس القاري بعد غيابها عن نسختين.

ومنذ ذلك الحين، غيّر "السناجب" لقبهم إلى الفهود، ويعود المدرب الألماني إلى المشهد الأفريقي بعدما قاد الغابون لربع النهائي عام 2012 ونيجيريا إلى نصف النهائي عام 2019، وكذلك إلى نهائيات كأس العالم 2018.

ويبرز السودان -الذي مزقته الحرب الأهلية- في المستوى الرابع تحت قيادة المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه، ويتصدر "تماسيح النيل" مجموعتهم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 متقدمين على السنغال والكونغو الديمقراطية.