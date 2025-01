إنفاق تاريخي لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

رغم إنفاقه أكثر من 150 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، فإن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ما زال بحاجة إلى صفقة أخرى على الأقل من أجل تعويض الإسباني رودري.

ودفع مانشستر سيتي حتى الآن 152 مليون يورو لضم 3 لاعبين هم: المصري عمر مرموش (75 مليون) والأوزبكي عبد القادر خوسانوف (40 مليون) والبرازيلي فيتور ريس (37 مليون)، بالإضافة إلى حصوله على خدمات السيراليوني جمعة باه في صفقة مجانية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي الإنجليزي في ما يتعلق بسوق يناير/كانون الثاني.

✍️🇪🇬 Manchester City have spent close to €150 million this week, with about half of that amount spent on Egyptian forward Omar Marmoush.

And that move for Eintracht Frankfurt's top scorer is the subject of our Transfer of the Week column.https://t.co/kcxjm85EN0

— FotMob (@FotMob) January 24, 2025