إنفاق تاريخي لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

رغم إنفاقه أكثر من 150 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، فإن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ما زال بحاجة إلى صفقة أخرى على الأقل من أجل تعويض الإسباني رودري.

ودفع مانشستر سيتي حتى الآن 152 مليون يورو لضم 3 لاعبين هم: المصري عمر مرموش (75 مليون) والأوزبكي عبد القادر خوسانوف (40 مليون) والبرازيلي فيتور ريس (37 مليون)، بالإضافة إلى حصوله على خدمات السيراليوني جمعة باه في صفقة مجانية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي الإنجليزي في ما يتعلق بسوق يناير/كانون الثاني.

✍️🇪🇬 Manchester City have spent close to €150 million this week, with about half of that amount spent on Egyptian forward Omar Marmoush. And that move for Eintracht Frankfurt's top scorer is the subject of our Transfer of the Week column.https://t.co/kcxjm85EN0 — FotMob (@FotMob) January 24, 2025

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وكان أكبر مبلغ دفعه السيتي في منتصف الموسم وصل إلى 65 مليون يورو عندما تعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو في عام 2018.

ويأتي الإنفاق الحالي للسيتي بعد سوق صيفي اتسم بالهدوء حيث تعاقد مع البرازيلي سافينيو من تروا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، كما أعاد الألماني إلكاي غوندوغان من برشلونة مجانا.

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ويخطط النادي السماوي حاليا للتعاقد مع لاعب وسط قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية، وعلى الطاولة أسماء بحجم برونو غيماريش (نيوكاسل) وإيدرسون (أتلانتا) ودوغلاس لويز (يوفنتوس)، هذا التعزيز المحتمل لن يكون بثمن قليل بل يعني أن فاتورة الميركاتو الشتوي ستتجاوز حاجز 200 مليون يورو.

Manchester City have spent over €150m already this January transfer window as they look to rebuild their team 😳 Omar Marmoush €75m

Abdukodir Khusanov €40m

Vitor Reis €37m pic.twitter.com/yUGytkcxOA — FUN88 (@fun88eng) January 23, 2025

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية "رغم هذا الإنفاق الهائل فإن السيتي ما زال ينتظر حبة الكرز على الكعكة"، في إشارة منها إلى اللاعب القادر على تعويض رودري.

وأوضحت "وصل خوسانوف وريس لتعزيز دفاع السيتي الذي يمتلك بالفعل روبن دياز، ومانويل أكانجي، وجون ستونز، ويوشكو غفارديول، وناثان آكي، لكن الإصابات منعتهم من التواجد مع الفريق بانتظام".

وأضافت "من دون رودري حتى نهاية الموسم يحتاج مانشستر سيتي إلى ضخ دماء جديدة لخط الوسط الذي تضرّر بشكل كبير في غياب الإسباني، خاصة أن اللاعبين الحاليين مثل ماتيو كوفاسيتش وغوندوغان وكيفن دي بروين تجاوزوا سن 30".

ونال التراجع أيضا من خط هجوم مانشستر سيتي بعد رحيل جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد، وضاعفت الإصابات المتكررة لجاك غريليش وانخفاض مستوى فل فودن وعدم انتظام مساهمات سافينيو أو جيريمي دوكو من معاناة بطل الدوري الإنجليزي.

لكن هجوم السيتي سيصبح مرعبا عند استعادة مستواهم خاصة بعد تمديد عقد النرويجي إيرلنغ هالاند 9.5 سنوات وضم مرموش.

وعلى ذلك علّقت الصحيفة الإسبانية بالقول "يحاول مانشستر سيتي الخروج من أزمة النتائج من خلال الإنفاق المالي".