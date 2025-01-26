سينر يحتفظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

فاز الإيطالي يانيك سينر بلقب فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بتغلبه 6-3 و7-6 و6-3 على الألماني ألكسندر زفيريف في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وبذلك حقق اللاعب الإيطالي المصنف الأول عالميا لقبه الثالث في بطولات التنس الأربع الكبرى، والثاني تواليا في ملبورن بارك.

وأصبح المصنف الأول عالميا أول لاعب إيطالي يحقق ثلاثة ألقاب في بطولات التنس الأربع الكبرى، ليتفوق على نيكولا بيترانجيلي الذي حقق لقبين متتاليين في رولان غاروس في عامي 1959 و1960.

وبعد مرور عام على فوزه على دانييل ميدفيديف بعد خمس مجموعات ليحقق أول ألقابه في البطولات الكبرى، لم يترك سينر أي مجال أمام منافسه في النهائي الثاني له في ملبورن بارك، بعدما ضغط بشراسة ولعب ضربات دقيقة أمام زفيريف.

وتحت الأضواء الكاشفة في ملعب رود ليفر، حقق كسر الإرسال الحاسم في الشوط السادس بالمجموعة الأولى بعدما لعب زفيريف ضربة أمامية خارج الملعب.

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ويمكن القول إن عزيمة اللاعب الألماني تحطمت بالفعل بعد كرة ارتطمت في طرف الشبكة وسقطت في ملعبه لتغير مسار الشوط الفاصل في المجموعة الثانية لصالح سينر.

ومنح زفيريف منافسه فرصة للفوز بالمباراة بعد ضربة أمامية خارج خط الملعب قبل أن يحسم سينر الفوز بضربة خلفية.

ورفع سينر ذراعيه في الهواء محتفلا بالانتصار، وصعد إلى المدرجات لاحتضان فريقه.

وسيتواصل انتظار زفيريف لتحقيق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى، بعدما احتل المركز الثاني خلف كارلوس ألكاراز في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وخسارته أمام دومينيك تيم في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2020.