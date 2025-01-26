جدول مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا

تقترب مرحلة المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا من نهايتها، إذ تلعب -الأربعاء المقبل- الجولة الأخيرة والحاسمة والتي ستحدد الفرق الثمانية المتأهلة لدور الـ16، إضافة للمتأهلين للملحق الفاصل والمغادرين للمسابقة.

وستحجز الفرق الثمانية الأولى مقاعدها مباشرة في دور الـ16، في حين أن الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 ستضطر لخوض مواجهات فاصلة بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين الباقين إلى ثمن النهائي.

وفي المقابل، ستغادر الفرق المصنفة من المركز الـ24 إلى المركز الـ36 في المنافسات القارية بعد الجولة الأخيرة.

وضمن ليفربول تأهله رسميا بعد فوزه في الجولة الخامسة على ريال مدريد الإسباني 2-0، ولحق به برشلونة بعد الانتصار في الجولة السابعة على بنفيكا البرتغالي 5-4.

وأكد موقع اليويفا أن هناك 9 أندية أُقصيت فعليا من الدور الأول بغض النظر عن نتائج مواجهات الجولة الأخيرة المقررة الأربعاء المقبل.

الفرق التي أُقصيت رسميا من دوري أبطال أوروبا:

بولونيا الإيطالي.

النجم الأحمر الصربي.

جيرونا الإسباني.

سالزبورغ وشتورم غراتس من النمسا.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

سبارتا براغ التشيكي.

يونغ بويز السويسري.

لايبزيغ الألماني.

جدول المباريات الحاسمة بالجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

أستون فيلا X سلتيك

برشلونة X أتلانتا

باير ليفركوزن X سبارتا براغ

بوروسيا دورتموند X شاختار دونيتسك

ستاد برسيت X ريال مدريد

بايرن ميونخ X سلوفان براتيسلافا

ريد بول سالزبورغ X أتلتيكو مدريد

جيرونا X أرسنال

إنتر ميلان X موناكو

يوفنتوس X بنفيكا

ليل X فينورد

مانشستر سيتي X كلوب بروج

آيندهوفن X ليفربول

سبورتنغ لشبونة X بولونيا

شتوتغارت X سان جيرمان

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جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا:

1- ليفربول:21 نقطة.

2- برشلونة: 18 نقطة.

3- أرسنال: 16 نقطة.

4- إنتر ميلان: 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد: 15 نقطة.

6- ميلان: 15 نقطة.

7- أتلانتا: 14 نقطة.

8- ليفركوزن: 13 نقطة.

9- أستون فيلا: 13 نقطة.

10- موناكو: 13 نقطة.

11- فينورد: 13 نقطة.

12- ليل: 13 نقطة.

13- بريست: 13 نقطة.

14- دورتموند: 12 نقطة.

15- بايرن ميونخ: 12 نقطة.

16- ريال مدريد: 12 نقطة.

17- يوفنتوس: 12 نقطة.

18- سلتيك: 12 نقطة.

19- آيندهوفن: 11 نقطة.

20- كلوب بروج: 11 نقطة.

21- بنفيكا: 10 نقاط.

22- سان جيرمان: 10 نقاط.

23- سبورتنغ لشبونة: 10 نقاط.

24- شتوتغارت: 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي: 8 نقاط.

26-دينامو زغرب: 8 نقاط.

27- شاختار: 7 نقاط.

28- بولونيا: 5 نقاط.

29- سبارتا براغ: 4 نقاط.

30- لايبزيغ: 3 نقاط.

31- جيرونا: 3 نقاط.

32- النجم الأحمر: 3 نقاط.

33- ستورم غراتس: 3 نقاط.

34- ريد بول: 3 نقاط.

35- سلوفان براتيسلافا: من دون نقاط.

36- يونغ بويز: من دون نقاط.