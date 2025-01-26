موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر بكأس العالم لكرة اليد وقنوات البث المباشر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في كرواتيا والدانمارك والنرويج.

وقطعت مصر خطوة مهمة نحو التأهل لدور الثمانية و‬‬بعد التغلب بصعوبة وبفارق هدف واحد على سلوفينيا 26-25 في مباراتها الثانية بالدور الرئيسي في زغرب في كرواتيا أول أمس الجمعة.

وتقدمت مصر للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 6 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن كرواتيا التي تغلبت على آيسلندا 32-26 لتتصدر المجموعة.

وتراجعت آيسلندا للمركز الثالث متأخرة بفارق هدف واحد عن مصر فيما تأتي سلوفينيا في المركز الرابع بـ4 نقاط من 4 مباريات.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة

تُقام المباراة اليوم الأحد على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، وتنطلق الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر والسعودية والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي والمباشر على القناة التالية:

أون تايم سبورتس (تعليق خالد خيري).

ويحتاج منتخب "الفراعنة" إلى الفوز لضمان التأهل إلى ربع النهائي، وتتنافس المنتخبات في الدور الرئيسي ضمن 4 مجموعات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.