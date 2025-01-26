تقارير: ليفاندوفسكي تلقى عرضا خرافيا من أحد الأندية السعودية

ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بدأ يفكر بجدية في إمكانية مغادرة نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي وقد تكون وجهته المقبلة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتعرض أداء ليفاندوفسكي في الفترة الأخيرة لانتقادات من جماهير البارسا والصحافة الإسبانية، إضافة إلى شائعات مستمرة عن وصول مهاجم جديد من الطراز الأول دفعت لاعب بايرن ميونخ السابق إلى إعادة النظر في مستقبله.

وأشارت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، نقلا عن مصادر مقربة من ليفاندوفسكي، إلى أنه تلقى من أحد أندية الدوري السعودي عرضا بملايين الدولارات من شأنه أن يتجاوز بكثير راتبه الحالي في برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن العرض يتضمن راتبا يزيد على 50 مليون يورو سنويا، وهو رقم يصعب رفضه من قبل اللاعب أو إدارة النادي التي تسعى لتخفيف فاتورة الأجور حتى يتمكن من إجراء تعاقدات رفيعة المستوى في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وتعمل الإدارة الرياضية للبارسا بقيادة ديكو على البحث عن رقم "9" جديد يناسب فكرة اللعب لدى المدرب الألماني هانسي فليك، مع وجود أسماء محتملين مثل السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتينغ لشبونة والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي التركي والسويدي ألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل الإنجليزي.

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وإن أصرّ البارسا على تعزيز خط الهجوم بلاعب من الطراز الأول لا يستبعد أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 عاما سيستكشف فرصة جديدة بعيدا عن الدوري الإسباني.

وفي الأسابيع المقبلة، سيتعين على البولندي الاختيار بين الاستمرار في مشروع لم يعد يشعر فيه بأنه ضروري أو قبول عرض مالي سعودي لا يقبل الجدل، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وخاض الدولي البولندي هذا الموسم 29 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، وسجل 28 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.