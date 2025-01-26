الكشف عن شعار أمم أفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025"

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد عن الشعار الرسمي لكأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم "المغرب 2025″، التي ستقام في الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني عام 2026.

ويجمع الشعار بين الرموز الأفريقية والألوان التي تمثل التنوع التراثي بين دول القارة السمراء، مع إبراز المعالم المغربية التي تعكس الثراء الثقافي والحضاري للبلاد.

جدير بالذكر أن قرعة كأس أفريقيا للأمم "المغرب 2025″، ستقام غدا الاثنين بمسرح محمد الخامس بالرباط.

وستقسم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات بينما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث إلى دور الـ16 من المنافسة.