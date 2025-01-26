أيقونة السلة الأميركية يلخص الأسطورة زيدان بـ6 كلمات

عاش مايكل جوردان بطل الدوري الأميركي للمحترفين 6 مرات، ذات يوم أجواء مثيرة خلال مباراة لريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، وانبهر ببراعة الأسطورة زين الدين زيدان.

ويمتد تأثير جوردان (61 عاما) إلى ما هو أبعد من كرة السلة، مما يجعله من بين الرياضيين الأكثر شهرة على مر العصور، إذ توج بـ6 بطولات في الدوري الأميركي للمحترفين على مدار 15 موسما.

رغم شهرته وصيته في عالم الكرة البرتقالية، فإن جوردان معروف بعشقه للساحرة المستديرة، وحضر العديد من مباريات كرة القدم، وفي سبتمبر/أيلول 2024 شوهد اللاعب العملاق برفقة عائلته في ملعب لويس الثاني، وهم يشاهدون فوز موناكو 2-1 على برشلونة خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها أحد فرق الدوري الإسباني، ففي يناير/كانون الثاني 2002، كان جوردان حاضرا في سانتياغو برنابيو عندما واجه ريال مدريد متصدر الدوري آنذاك ديبورتيفو لا كورونيا، وخرج الملكي منتصرا 3-1، بفضل أهداف راؤول وفيرناندو مورينتس وزين الدين زيدان الذي يبلغ الآن من العمر 52 عاما.

6 كلمات من ماجيك جونسون تلخص زيدان

كان جوردان جالسا في مقصورة الشخصيات المهمة، وأبدى إعجابه الشديد بأناقة زيدان والأداء العام لريال مدريد، لكن ما قاله رفيقه إيرفين "ماجيك" جونسون أحد أيقونات السلة الأميركية لخص عظمة لاعب خط الوسط الفرنسي السابق.

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وقال جونسون: "زيدان مثل ماجيك ومايكل جوردان مجتمعين"، وهي العبارة التي تلقت صدىً كبيراً من الاحترام والإعجاب.

وفي سن الـ65، تأمل جونسون تلك التجربة، وأشاد بجماهير ريال مدريد المتحمسة. وقال: "كانت تجربة رائعة ومذهلة ورائعة. لن أنساها أبدًا. كانت الأجواء رائعة وخاصة مشجعي أولتراس. لقد استمتعوا كثيرا".