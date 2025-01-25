ليفربول يعزز صدارته للبريميرليغ وأرسنال يطارده

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة اليوم السبت.

وأحرز رباعية ليفربول: دومينيك سوبوسلاي (11) ومحمد صلاح (35) وكودي غاكبو (44 و66)، بينما أحرز جاكوب غريفز هدف إبسويتش الوحيد في الدقيقة 90.

ويتألق الدولي المصري مع فريق المدرب أرني سلوت هذا الموسم وسجل هدفه رقم 176 في الدوري ليتقدم على الفرنسي تييري هنري هداف أرسنال السابق (175 هدفا) وبفارق هدف واحد خلف أسطورة تشلسي فرانك لامبارد (177 هدفا).

هدف في غاية الروعة للنجم المصري محمد صلاح 👏 .. ليفربول يتقدّم بثنائية نظيفة ⚽️⚽️ وبهذا الهدف صلاح يتخطى تييري هنري ويصبح 7 الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 176 هدفاً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #إبسويتش_تاون pic.twitter.com/m6RCismI9M — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2025

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد في الصدارة وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز 18 بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي ورقم 13 هذا الموسم في بطولة الدوري.

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ووسع ليفربول الفارق في الصدارة مستفيدا من تعثر أحد أقرب منافسيه حيث انهار نوتنغهام فورست خارج ملعبه أمام بورنموث وخسر بخماسية نظيفة في مباراة أقيمت بالتوقيت نفسه.

وسجل أهداف بورنموث: جاستن كلويفرت (9) ودانغو واتارا (55 و61 و87) وأنطوان سيمينو (91).

وتجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 44 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 40 نقطة ليقفز إلى المركز السادس مؤقتا.

بينما انفرد أرسنال بالمركز الثاني بعد الفوز خارج ملعبه على وولفرهامبتون بنتيجة بهدف نظيف، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 47 نقطة.

وفي مواجهة أخرى بالتوقيت نفسه، اقتحم نيوكاسل يونايتد المربع الذهبي بالفوز على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1.

وتقدم يان بيدنارك لساوثهامبتون في الدقيقة 10، ورد نيوكاسل بثنائية للسويدي ألكسندر إيزاك (26 من ركلة جزاء و30) وهدف آخر من ساندرو تونالي (51).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط في المركز 20.

وبعيدا عن مراكز المقدمة، فاز إيفرتون على مضيفه برايتون بهدف وحيد سجله إيليمان ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة (42).

وواصل إيفرتون صحوته تحت قيادة المدرب ديفيد مويس في إطار مساعيه للهروب من شبح الهبوط، محققا الفوز الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 16.

أما برايتون تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع، بعدما صمد 6 مباريات على التوالي من دون هزيمة.