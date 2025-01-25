سبب غريب لرفض ريال مدريد التعاقد مع كايل ووكر

تجاهل ريال مدريد التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي كايل ووكر رغم حاجته الملحة لهذا المركز بعد غياب داني كرفخال بداعي الإصابة.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده مع المدافع الإنجليزي كايل ووكر(34 عاما) قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وعانى النادي الملكي نظرا لندرة الخيارات في مركز الظهير الأيمن منذ إصابة القائد كرفخال بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

وحاول المدرب كارلو أنشيلوتي الاستعانة بلوكاس فاسكيز لتغطية هذا العجز. وقدم الإسباني المخضرم أداءً مقبولا لكن عانى من نقاط ضعف دفاعية في الأسابيع الأخيرة، مما خلق جوا من القلق في صفوف الفريق.

وكانت فكرة التعاقد مع ووكر مطروحة أمام مدريد في الميركاتو الشتوي، لكنه صرف النظر عنها لعدة أسباب.

أسباب الرفض

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن أنشيلوتي كان مُرحبا بالتعاقد مع ووكر، لكن إدارة ريال مدريد قررت الانتظار.

وكان الدولي الإنجليزي فقد مركزه تحت قيادة بيب غوارديولا وطلب مغادرة ملعب الاتحاد هذا الشتاء، وكانت إدارة النادي الإنجليزي مرحبة بفتح الأبواب لرحيله.

وعانى ووكر من مشاكل بدنية وإصابات في الفترة الأخيرة لذا سمح بطل إنجلترا برحيله رغم أنه من أساطير النادي.

لكن أحد الأسباب التي دفعت ريال مدريد لرفض التعاقد معه هو عامل السن (34 عاما) لأن النادي يفضل التعاقد مع مواهب صاعدة في مقتبل العشرينيات.

كما تعد الحساسية المفرطة بينه وبين فينيسيوس جونيور أحد أسباب قرار الميرينغي، وتكررت الالتحامات والصراعات الثنائية بين اللاعبيْن خلال مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد في السنوات الأخيرة ويخشى النادي من أن تؤثر على علاقة اللاعبين في غرفة الملابس.

ألكسندر أرنولد الخيار المطروح

وكشفت الصحيفة أن الميرينغي كان يسعى للتعاقد مع مدافع ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول هذا الشهر، لكن مساعيه باءت بالفشل.

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وأضافت أن اسم ألكسندر أرنولد كان الاسم والخيار الوحيد المطروح على جدول أعمال إدارة ريال مدريد.

ومع بقاء أسبوع واحد قبل إغلاق نافذة الانتقالات، يبدو من غير المرجح أن يصل ألكسندر أرنولد إلى البرنابيو، بينما يتجه ووكر إلى ميلان.

وشارك فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن ضد سالزبورغ الأربعاء الماضي في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، ولن يكون مفاجئًا أن نرى أنشيلوتي يكرر هذه الإستراتيجية في المباريات الكبرى.