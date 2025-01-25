المرة الوحيدة التي اعترف فيها رونالدو بأفضلية ميسي

في العقدين الأخيرين شهد عالم كرة القدم واحدة من الثنائيات الأشد تنافسا في التاريخ حول أفضلية لاعب على آخر، والحديث هنا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

استغلت الصحافة هذه المنافسة القوية ودائما ما حاولت صبّ البنزين على النار من أجل تأجيج هذا الصراع، حيث لا تفوّت فرصة توجيه السؤال "من أفضل ميسي أم رونالدو؟" للاعبين سابقين وحاليين أو ربما لهما شخصيا.

وفي إحدى المقابلات أقر رونالدو الذي عُرف دائما باعتزازه وثقته الكبيرة بنفسه بأن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم شاهده، ولكن كيف حدث هذا؟

👀 Piers Morgan has interviewed Cristiano Ronaldo and has labelled it "the most explosive interview he’s [Ronaldo] ever given." pic.twitter.com/IjnSqSdJki — The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 13, 2022

أجرى رونالدو في عام 2022 مقابلة مدوية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان تحدّث خلالها عن العديد من الأمور، أهمها توتر علاقته مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، ومن بينها منافسته الدائمة لميسي.

وفي كواليس ذلك اللقاء كشف مورغان أن رونالدو اعترف بأن ميسي هو أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.

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وقال مورغان "لقد أجريت مقابلة ممتعة للغاية مع رونالدو، لقد تناولنا العشاء بعد أول مقابلة لنا معا قبل حوالي 3 سنوات".

Piers Morgan did an interview with Cristiano Ronaldo that airs next week on ITV. Piers Morgan called Cristiano Ronaldo "The biggest star on the planet."pic.twitter.com/8Lh1FxC5fk — TCR. (@TeamCRonaldo) September 12, 2019

وأضاف "بالفعل كانت محادثة رائعة جدا، أنا أحبه كشخص (رونالدو)، إنه يحترم ميسي بشكل لا يصدق".

وأوضح مورغان "علمت ذلك عندما سألته من هو أفضل لاعب رأيته على الإطلاق؟ فرد مباشرة: ميسي".

"The best player you've ever seen? Excluding yourself?" Piers Morgan asks Cristiano Ronaldo his true feelings about Lionel Messi as a player and a person. Watch live: https://t.co/ajbahBvQpp@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo | #PMU pic.twitter.com/sj5q1VeuLs — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 17, 2022

وتابع "لكن رونالدو قال لي إنني أطرح السؤال الخطأ، أنت لم تسألني من هو أفضل لاعب بل سألت من هو أفضل لاعب شاهدته".

وأضاف الصحفي البريطاني "بالطبع رونالدو لم يشاهد نفسه من قبل يلعب على شاشة التلفزيون، إجابته جعلتني أضحك، وفي الوقت نفسه تحدث رونالدو عنه وعن ميسي والفرق بينهما وبين كثير من النجوم السابقين مثل رونالدو (الظاهرة) ورونالدينيو وجورج بست، وأنهما استمرا في التنافس مدة طويلة".

وتابع مورغان "لقد أمضى ميسي ورونالدو 18 أو 19 عاما في قمة مستواهما وهذا دليل على موهبتهما، أعتقد أنها كانت واحدة من أعظم المنافسات في أي رياضة على الإطلاق، لذا فنحن محظوظون جدا بوجودهما".

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وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات (رقم قياسي)، ويبتعد عن رونالدو صاحب المركز الثاني بـ3 كرات ذهبية.