المرة الوحيدة التي اعترف فيها رونالدو بأفضلية ميسي

في العقدين الأخيرين شهد عالم كرة القدم واحدة من الثنائيات الأشد تنافسا في التاريخ حول أفضلية لاعب على آخر، والحديث هنا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

استغلت الصحافة هذه المنافسة القوية ودائما ما حاولت صبّ البنزين على النار من أجل تأجيج هذا الصراع، حيث لا تفوّت فرصة توجيه السؤال "من أفضل ميسي أم رونالدو؟" للاعبين سابقين وحاليين أو ربما لهما شخصيا.

وفي إحدى المقابلات أقر رونالدو الذي عُرف دائما باعتزازه وثقته الكبيرة بنفسه بأن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم شاهده، ولكن كيف حدث هذا؟

أجرى رونالدو في عام 2022 مقابلة مدوية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان تحدّث خلالها عن العديد من الأمور، أهمها توتر علاقته مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، ومن بينها منافسته الدائمة لميسي.

وفي كواليس ذلك اللقاء كشف مورغان أن رونالدو اعترف بأن ميسي هو أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.

وقال مورغان "لقد أجريت مقابلة ممتعة للغاية مع رونالدو، لقد تناولنا العشاء بعد أول مقابلة لنا معا قبل حوالي 3 سنوات".

