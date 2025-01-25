فريق أوروبي يتصدر الدوري دون أي فوز على ملعبه

في مفارقة غريبة من مفارقات كرة القدم، يتصدر فريق ألماني جدول ترتيب الدوري في بلاده رغم عدم نجاحه في تحقيق أي انتصار على ملعبه.

وبعد مرور 19 جولة من انطلاق دوري الدرجة الثانية في ألمانيا يعتلي فريق ماغديبورغ جدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعها من 8 انتصارات جميعها بعيدا عن ملعبه و8 تعادلات و3 هزائم.

✨CIEKAWOSTKA FC Magdeburg po 19 kolejkach jest liderem 2 Bundesligi, mimo, że nie wygrał żadnego z 9 meczów u siebie! Coś absolutnie wyjątkowego. pic.twitter.com/OMz3suJONm — AwangardaNews (@AwangardaNews) January 25, 2025

ويُعد فريق ماغديبورغ الذي يدربه كريستيان تيتز هو الفريق الوحيد في الدرجة الثانية بألمانيا هذا الموسم 2024-2025 الذي لم يحقق أي انتصار على ملعبه "إم دي سي سي" (MDCC) أرينا.

وحافظ ماغديبورغ على عاداته هذا الموسم -أمس الجمعة- وانقاد إلى التعادل 1-1على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه آينتراخت براونشفايغ وهو الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

ورغم هذه النتيجة فإن ماغديبورغ ما زال متصدرا لجدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن كايزر سلاوترن صاحب المركز الثاني.

وتاليا النتائج التي حققها ماغديبورغ على أرضه هذا الموسم (7 تعادلات وخسارتين):

ماغديبورغ (0-0) ايلفرسبيرغ

ماغديبورغ (2-2) شالكه

ماغديبورغ (2-2) كارلسروه

ماغديبورغ (2-2) غروتر فيورث

ماغديبورغ (0-0) أولم 1846

ماغديبورغ (1-1) بادربورن

ماغديبورغ (0-3) هانوفر 96

ماغديبورغ (1-3) هيرتا برلين

ماغديبورغ (1-1) آينتراخت براونشفايغ

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وفي حال تم اعتماد نتائج الفرق على أرضها فقط، فإننا نجد ماغديبورغ في المركز قبل الأخير وفي جعبته 7 نقاط فقط.

وتاليا نتائج المباريات التي انتصر فيها ماغديبورغ في الموسم الجاري وجميعها خارج أرضه (8):